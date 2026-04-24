"Guardiola via dal City, il sostituto è già avvisato": l'indiscrezione dall'Inghilterra

Il nome di Enzo Maresca torna con forza nelle voci di mercato legate alla panchina del Manchester City. In una Premier League segnata da numerosi cambi tecnici, anche i Citizens iniziano a guardarsi attorno in vista del futuro. L’ex tecnico del Chelsea, attualmente senza incarico, sarebbe tra i profili più apprezzati per raccogliere l’eredità di Guardiola . Secondo indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, i primi contatti tra le parti sarebbero stati positivi. Il club vuole farsi trovare pronto nel caso in cui si apra davvero una nuova era. Il possibile avvicendamento, per ora solo ipotetico, alimenta comunque grande curiosità. E intanto il nome di Maresca continua a guadagnare terreno.

I motivi dietro la candidatura di Maresca

La candidatura di Maresca non nasce per caso, ma si fonda su basi solide costruite negli ultimi anni. Il tecnico italiano ha infatti già lavorato all’interno dello staff del City, contribuendo alla vittoria della Champions League nel 2023. La sua conoscenza dell’ambiente e dei meccanismi del club rappresenta un vantaggio significativo. Inoltre, il suo approccio tattico rispecchia molti dei principi di Guardiola, elemento che faciliterebbe una transizione naturale. I tabloid britannici sottolineano come i dialoghi tra le parti siano stati incoraggianti. Tuttavia, resta da chiarire la questione legata ai suoi vincoli contrattuali precedenti. Questo aspetto potrebbe rallentare eventuali sviluppi concreti. Nonostante ciò, la dirigenza del City sembra determinata a monitorare la situazione con attenzione.

Guardiola tra futuro e possibili scenari

Il futuro di Guardiola resta il vero nodo della questione, considerando che il suo contratto è valido ancora per un’altra stagione. Il tecnico catalano potrebbe decidere di rispettare l’accordo, ma le voci su un possibile cambiamento si fanno sempre più insistenti. In Spagna si parla anche di un interesse legato alla panchina della Nazionale italiana. Nel frattempo, il City si prepara a ogni eventualità, valutando alternative credibili. Guardiola stesso ha speso parole importanti per Maresca, definendolo tra i migliori allenatori in circolazione. Questo riconoscimento rafforza ulteriormente la sua candidatura. Il rapporto tra i due, costruito negli anni, potrebbe giocare un ruolo decisivo. E se davvero si concretizzasse il passaggio di consegne, il City punterebbe sulla continuità più che sulla rivoluzione.