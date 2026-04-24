Il Liverpool lo butta nella spazzatura, lui nota tutto: la risposta fa il giro del web

A Liverpool alcuni addii non li hanno proprio digeriti. A farcelo sapere è lo stesso giocatore dei "Reds" Ibrahima Konaté , arrivato ad Anfield dopo essersi messo in mostra con la maglia del Lipsia nella sessione di calciomercato estivo del 2021 per 40 milioni di euro. Il difensore francese classe 1999 non fu l'acquisto più pagato di quella campagna estiva, bensì il secondo. Al primo posto dal Porto arrivò l'ala colombiana Luis Díaz per 49 milioni, che con i "Reds" mise a segno 41 reti e 23 assist in 148 presenze, diventando uno dei cardini della formazione di Klopp prima e Slot poi. A luglio 2025 Díaz passa al Bayern Monaco , attirandosi le ire dei suoi tifosi e, a quanto pare, anche dei suoi ex compagni di squadra.

Il post di Konaté e la frecciata

Nell'ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Ibrahima Konaté ha condiviso alcuni dei suoi momenti dell'ultimo periodo: tra allenamenti, uscite e relax. Scorrendo fino all'ultima foto del carosello, emerge però un particolare dettaglio. La foto ritrae il compagno di squadra Alexis Mac Allister nello spogliatoio dei "Reds" in posa per farsi fotografare. Tutto normale quindi, se non fosse per un particolare sul lato sinistro dell'immagine. Infatti a sinistra è presente lo sportello per la spazzatura. dove appiccicata è presente una figurina che ritrae proprio Luis Díaz, volato nel mentre a Monaco di Baviera. Anche lo stesso colombiano ha commentato il post del francese, limitandosi a utilizzare un'emoji degli occhi, come a dire: "Ho visto tutto. L'ho notato".