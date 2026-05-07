Caro biglietti? A Liverpool vince la rivolta dei tifosi

I tifosi rossoneri hanno ancora ben presenti gli scandalosi 139 euro richiesti per un biglietto del secondo anello di San Siro, in occasione della narcolettica partita Milan-Juve. La protesta della Curva Sud ha fatto il giro del web. I fan del Liverpool sono andati oltre e hanno riscosso una grande vittoria, costringendola la proprietà Usa a ritirare i pesanti rincari annunciati per il prossimo triennio. Un aumento ci sarà, per l'annata 2026/2027, ma del 3%, legato all'i