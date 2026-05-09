Inghilterra, dominio sull’Europa

Dieci squadre in Europa, forse. È lo scenario che si apre per la Premier dopo le qualificazioni di Aston Villa e Crystal Palace alle finali di Europa e Conference League: un record assoluto che, nella prossima stagione, porterebbe mezza Inghilterra oltre i propri confini. Già all’inizio di questa stagione il calcio d’Oltremanica aveva stabilito un primato, portando 9 squadre nelle competizioni europee. Ai nastri di partenza si erano presentate Liverp