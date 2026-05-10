Arsenal, la Premier è a un passo! West Ham ko col VAR, City a -5. Douglas Luiz sempre ai margini

LONDRA (Regno Unito) - L'Arsenal fresco finalista in Champions League difende in extremis il primato solitario in Premier League: il successo di misura ottenuto in casa del West Ham, infatti, porta la squadra di Arteta a 79 punti conquistati in 36 partite, cinque in più del Manchester City di Guardiola, ma che pareggeranno il numero di partite, a due dal termine della stagione, mercoledì prossimo all'Etihad Stadium contro il Crystal Palace. Brivido nel finale, con il club di Stratford che troverebbe il pareggio al 95' con Wilson, gol annullato dopo quattro lunghissimi minuti di revisione al Var.
Tutti i match
Tre pareggi nei restanti match di giornata. L'Aston Villa di Douglas Luiz, in campo negli ultimi 10' più recupero, non va oltre il 2-2 in casa del Burnley già aritmeticamente retrocesso in Championship. Stesso risultato in Crystal Palace-Everton, con 2-1 ospite a firma di Beto e definitivo pareggio dell'ex obiettivo di Juve e Milan Mateta. Chiude il quadro l'1-1 tra il Nottingham Forest di Lucca e Savona (l'uno subentrato all'83', l'altro ai box per un infortunio al ginocchio) e il Newcastle di Tonali.