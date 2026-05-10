Arsenal, la Premier è a un passo! West Ham ko col VAR, City a -5. Douglas Luiz sempre ai margini

Tutti i match

Tre pareggi nei restanti match di giornata. L'Aston Villa di Douglas Luiz, in campo negli ultimi 10' più recupero, non va oltre il 2-2 in casa del Burnley già aritmeticamente retrocesso in Championship. Stesso risultato in Crystal Palace-Everton, con 2-1 ospite a firma di Beto e definitivo pareggio dell'ex obiettivo di Juve e Milan Mateta. Chiude il quadro l'1-1 tra il Nottingham Forest di Lucca e Savona (l'uno subentrato all'83', l'altro ai box per un infortunio al ginocchio) e il Newcastle di Tonali.