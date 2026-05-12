Arbitri e Var bocciati, furia in Inghilterra: il principio violato stravolge tutto

Un’immagine potrà diventare una delle più potenti di questa edizione della Premier League . Un solo frame, destinato forse a restare come quello che cattura il momento esatto in cui la decisione di un uomo finisce per decidere, nello stesso istante, sia la lotta al titolo sia quella per la retrocessione. È l’immagine dell’arbitro Chris Kavanagh , fermo al monitor a bordo campo al 95’ della sfida tra West Ham e Arsenal , mentre osserva e rivede la sequenza del gol del pareggio di Callum Wilson . Servono 4 minuti e 17 secondi prima che la rete venga annullata. Kavanagh rivede le immagini più volte - diciassette - per stabilire che Pablo, all’inizio dell’azione, abbia commesso fallo sul portiere dei Gunners, David Raya. Un tempo lunghissimo, che sospende il presente e che, soprattutto, rischia di determinare il futuro , influendo sulle sorti della stagione non solo delle due squadre in campo, ma anche di quelle in lotta con loro, ovvero Manchester City e Tottenham.

West Ham-Arsenal al centro delle polemiche

Ed è proprio qui che nasce il caso. Perché, al di là del merito dell’episodio - quasi tutti sono convinti che quello subito da Raya fosse effettivamente un intervento falloso - in Inghilterra ci si interroga su cosa abbia spinto il Var a intervenire, considerando che la soglia prevista resta quella dell’errore «chiaro ed evidente». Il punto, più che la decisione in sé, è il principio che regola l’intervento del Var. Il problema è dunque più ampio. In una stagione in cui i blocchi sul portiere sui calci piazzati sono diventati uno dei temi più discussi - e in cui, non senza ironia, proprio l’Arsenal ha contribuito a trasformare i corner in una sorta di “Royal Rumble”, con portieri sistematicamente accerchiati - la sensazione, soprattutto in casa West Ham, è che l’intervento del Var sul gol di Wilson abbia incrinato il principio di uniformità di giudizio. Non sorprende, dunque, la reazione del club londinese, che si è detto furioso e ha già chiesto spiegazioni ufficiali alla Professional Game Match Officials Limited, valutando anche la possibilità di ottenere la registrazione audio del dialogo tra Kavanagh e Darren England, l’arbitro che domenica era in cabina Var e che ha richiamato il collega al monitor.

Premier League, 4 minuti e 17 secondi decisivi

L’incoerenza arbitrale, ancora una volta, è finita al centro della controversia. Solo che stavolta potrebbe aver inciso più del solito. In quei 4 minuti e 17 secondi, infatti, il West Ham è passato dalla gioia alla disperazione per una retrocessione in Championship che ora è davvero molto vicina, e il Manchester City ha invece visto sfumare la possibilità di rientrare pienamente nella corsa al titolo: il pareggio di Wilson avrebbe riportato i Citizens a tre punti dall’Arsenal, alla vigilia della trasferta in casa del Crystal Palace in cui la squadra di Guardiola recupererà quella gara in meno che si trascina da settimane. Così non è stato. E con sole due gare ancora in calendario, il destino resta saldamente nelle mani dell’Arsenal, a cui servirà vincere contro Burnley e Crystal Palace per laurearsi campione ventidue anni dopo l’ultima volta. Ma questa Premier potrebbe essere ricordata soprattutto per quei 4 minuti e 17 secondi. Il tempo in cui tutto si è fermato. E qualcosa, forse, è cambiato per sempre nel rapporto già complicato fra il Var e il football d’Oltremanica.