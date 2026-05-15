Aston Villa in Champions, Liverpool a rischio: ora Slot deve tifare Emery in Europa League

BIRMINGHAM (Inghilterra) - Non solo la finale di Europa League in programma mercoledì prossimo a Istanbul contro il Friburgo, l'Aston Villa si aggiudica lo scontro diretto per la Champions del 37° turno di Premier League superando 4-2 il Liverpool a Villa Park. Gli uomini di Emery avevano la chance di conquistare un posto nella massima competizione europea attraverso la vittoria contro la formazione tedesca, ma intanto raggiungono l'obiettivo attraverso il campionato inglese grazie alla vittoria sui Reds. Sperano ora nel trionfo dei Villans in Europa League , che regalerebbe alla sesta in classifica il pass Champions, gli uomini di Slot che cadono per l'ennesima volta in trasferta e ora rischiano l'avvicinamento al quinto posto da parte del Borunemouth .

Aston Villa in Champions

Emery non rinuncia ai big nonostante il prossimo decisivo impegno contro il Friburgo. Il fuorigioco nega la gioia del gol a Gakpo, un intervento super di Martinez frena l'esultanza di Szoboszlai e al 42' a stappare il match sono i padroni di casa con Rogers. Ad inizio ripresa, al 52', Van Dijk pareggia i conti con un colpo di testa che batte il Dibu; passano appena 5' e i Villans rimettono la freccia Watkins. Slot prova la carta Chiesa, ma il Liverpool affonda. Prima Buendia centra l'incrocio dei pali, poi è ancora il solito Watkins (7 gol nelle ultime 6 al Villa Park) con la doppietta che vale il 3-1. All'88', come nella semifinale di Europa League con il Nottingham, è McGinn a mettere la ciliegina sulla torta con il poker che fa esplodere il pubblico di Birmingham. L'ultimo a mollare per i Reds è proprio il capitano Van Dijk che al 92' trova la doppietta, inutile per il risultato finale. Termina 4-2.