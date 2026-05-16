In Inghilterra scoppia il caso "Spygate"! Avversari spiati, ora un club rischia la Premier

Quella che doveva essere una semplice sfida per decidere chi avrebbe raggiunto l'Hull City nella finale dei playoff di Championship valevoli per la promozione in Premier League, si è trasformata in uno scandalo - quasi - senza precedenti. Nella semifinale tra Southampton e Middlesbrough il campo ha premiato i primi, anche se la loro presenza per l'ultima e decisiva sfida resta più che mai in dubbio dopo lo scoppio del caso denominato "Spygate", che potrebbe costare carissimo ai biancorossi. È stato infatti reso noto - con annesse fotografie - che un membro dello staff dei Saints ha spiato gli allenamenti della squadra avversaria intrufolandosi all'interno del loro campo di allenamento. La EFL sta investigando, mentre il Middlesbrough chiede a gran voce l'esclusione del Southampton. Insomma, la sfida per chi raggiungerà l'Hull City in finale è ben lungi dall'essere conclusa.
Southampton in finale, o forse no
Il Southampton ha sconfitto per 2-1 il Middlesbrough e quindi si è guadagnato sul campo l'accesso alla finale dove dovrebbe affrontare l'Hull City, vittorioso per 0-2 sul campo del Milwall nell'altra semifinale. La scelta del condizionale non è casuale perché i Saints si trovano pienamente coinvolti nello scandalo noto come "Spygate". Un membro dello staff dei biancorossi sarebbe infatti stato sorpreso a spiare gli allenamenti del Middlesbrough nei giorni precedenti alla gara decisiva per le ambizioni di promozione dei due club. La spia è tale William Salt: membro dello staff dell'allenatore Tonda Eckert, sorpreso a riprendere la seduta di allenamento della squadra avversaria nascondendosi goffamente dietro un albero. A tradire Salt sarebbe stata la sua carta di credito, utilizzata per acquistare un caffé al Rockliffe Hall Golf Club, di proprietà del presidente del Middlesbrough Steve Gibson e situato accanto al centro di allenamento del club.
Spygate: cosa rischiano i Saints
Il Southampton è già stato accusato di aver violato il regolamento e l'organo di governo sta tenendo un'udienza in merito. Il Middlesbrough sta facendo pressione sulla EFL affinché venga escluso dai play-off e la sua squadra rimane in stato di allerta nel caso in cui venga ripescata in seguito all'udienza. L'allenatore del Southampton Tonda Eckert e il direttore tecnico Johannes Spors potrebbero subire un divieto di accesso allo stadio se venisse accertato che hanno ordinato la presunta missione sotto copertura. Non è solamente il Middlesbrough a sentirsi vittima di questo scandalo: una squadra di seconda divisione, di cui non è stato rivelato il nome, starebbe esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, sospettando di essere stata anch'essa sorvegliata prima della partita contro la squadra di Eckert. La EFL ha reso noto che l'udienza si terrà entro martedì 19 maggio.
Il problema di Wembley
Il problema ora diventa però anche di natura logistica: la partita finale potrebbe essere rinviata a causa delle indagini, soprattutto se il Middlesbrough dovesse sostituire il Southampton in finale. Tuttavia, gli organizzatori potrebbero avere difficoltà a riprogrammare la partita, dato che Wembley è già prenotato per la finale della Challenge Cup il fine settimana successivo. Anche cercare una data successiva al 30 maggio potrebbe essere problematico, perché la FIFA stabilisce che i giocatori devono essere svincolati per i Mondiali entro tale data. Ciò significa che la EFL potrebbe essere costretta a inserire una data infrasettimanale se la partita venisse rinviata. Il Southampton ha comunque annunciato i piani per la vendita dei biglietti, nonostante i tifosi non sappiano quando si giocherà la partita, né se la squadra vi prenderà parte. Mercoledì, però, il club è stato costretto a cancellare tutte le informazioni sui biglietti dopo aver diffuso per errore i dati relativi alla finale, giustificandosi affermando che la confusione sui biglietti è stata causata dal fatto che avrebbero dovuto pubblicare i dettagli contemporaneamente all'Hull City, altra squadra finalista.
Il precedente del Leeds
Non è la prima volta che accade un evento di questo genere in Championship. Nel 2019 la EFL fu costretta a creare una regola che proibisse a membri dello staff delle squadre di assistere agli allenamenti avversari nelle 72 ore precedenti alla partita, a meno che non siano stati invitati. Il regolamento fu introdotto dopo il famigerato primo scandalo "Spygate" che vide coinvolto Leeds United, ai tempi sotto la guida di Marcelo Bielsa. Un membro dello staff del Leeds fu infatti stato sorpreso a comportarsi in modo sospetto fuori dal centro di allenamento del Derby County di Frank Lampard prima di una partita di Championship nel gennaio 2019, con Bielsa che ammise poi di aver mandato qualcuno ad osservare gli allenamenti degli avversari. Il Leeds alla fine se la cavò pagando una multa di 200.000 sterline, ma in questo caso - dato che Southampton e Middlesbrough si stanno giocando una finale per salire in Premier League - il conto potrebbe essere ben più salato.
Quella che doveva essere una semplice sfida per decidere chi avrebbe raggiunto l'Hull City nella finale dei playoff di Championship valevoli per la promozione in Premier League, si è trasformata in uno scandalo - quasi - senza precedenti. Nella semifinale tra Southampton e Middlesbrough il campo ha premiato i primi, anche se la loro presenza per l'ultima e decisiva sfida resta più che mai in dubbio dopo lo scoppio del caso denominato "Spygate", che potrebbe costare carissimo ai biancorossi. È stato infatti reso noto - con annesse fotografie - che un membro dello staff dei Saints ha spiato gli allenamenti della squadra avversaria intrufolandosi all'interno del loro campo di allenamento. La EFL sta investigando, mentre il Middlesbrough chiede a gran voce l'esclusione del Southampton. Insomma, la sfida per chi raggiungerà l'Hull City in finale è ben lungi dall'essere conclusa.
Southampton in finale, o forse no
Il Southampton ha sconfitto per 2-1 il Middlesbrough e quindi si è guadagnato sul campo l'accesso alla finale dove dovrebbe affrontare l'Hull City, vittorioso per 0-2 sul campo del Milwall nell'altra semifinale. La scelta del condizionale non è casuale perché i Saints si trovano pienamente coinvolti nello scandalo noto come "Spygate". Un membro dello staff dei biancorossi sarebbe infatti stato sorpreso a spiare gli allenamenti del Middlesbrough nei giorni precedenti alla gara decisiva per le ambizioni di promozione dei due club. La spia è tale William Salt: membro dello staff dell'allenatore Tonda Eckert, sorpreso a riprendere la seduta di allenamento della squadra avversaria nascondendosi goffamente dietro un albero. A tradire Salt sarebbe stata la sua carta di credito, utilizzata per acquistare un caffé al Rockliffe Hall Golf Club, di proprietà del presidente del Middlesbrough Steve Gibson e situato accanto al centro di allenamento del club.