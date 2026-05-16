In Inghilterra scoppia il caso "Spygate"! Avversari spiati, ora un club rischia la Premier

Spygate: cosa rischiano i Saints

Il Southampton è già stato accusato di aver violato il regolamento e l'organo di governo sta tenendo un'udienza in merito. Il Middlesbrough sta facendo pressione sulla EFL affinché venga escluso dai play-off e la sua squadra rimane in stato di allerta nel caso in cui venga ripescata in seguito all'udienza. L'allenatore del Southampton Tonda Eckert e il direttore tecnico Johannes Spors potrebbero subire un divieto di accesso allo stadio se venisse accertato che hanno ordinato la presunta missione sotto copertura. Non è solamente il Middlesbrough a sentirsi vittima di questo scandalo: una squadra di seconda divisione, di cui non è stato rivelato il nome, starebbe esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, sospettando di essere stata anch'essa sorvegliata prima della partita contro la squadra di Eckert. La EFL ha reso noto che l'udienza si terrà entro martedì 19 maggio.