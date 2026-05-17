Xabi Alonso ufficiale, il Chelsea dopo il Real: “Talento in rosa, enorme potenziale. Ora i trofei”

LONDRA (Inghilterra) - Il Chelsea ha ingaggiato Xabi Alonso come nuovo allenatore con un contratto quadriennale. L'ex tecnico del Real Madrid assumerà l'incarico il 1° luglio. Alonso subentra a Liam Rosenior , esonerato il mese scorso, e diventerà il quinto allenatore a tempo pieno nominato dai proprietari americani del Chelsea, Todd Boehly e Clearlake Capital , da quando hanno acquistato il club nel 2022. Il Chelsea ha definito Alonso "una delle figure più rispettate del calcio moderno".

Le prima parole di Xabi Alonso

L'ex allenatore di Real Madrid e Bayer Leverkusen si è presentato così: "Dai miei colloqui con la proprietà e la dirigenza sportiva, è chiaro che condividiamo la stessa ambizione. Vogliamo costruire una squadra in grado di competere costantemente ai massimi livelli e di lottare per i trofei - aggiunge - C'è un grande talento in squadra e un enorme potenziale in questo club, e sarà un grande onore per me guidarlo. Ora l'attenzione è rivolta al duro lavoro, alla creazione della giusta cultura e alla conquista di trofei".

Alonso è rimasto al Real Madrid per otto mesi, prima di lasciare il club di comune accordo a gennaio, a seguito di risultati deludenti e di numerose indiscrezioni mediatiche sulla sua presunta perdita di controllo dello spogliatoio. In precedenza, ha allenato il Bayer Leverkusen, che ha guidato alla conquista del titolo tedesco e a una stagione imbattuta in campionato.