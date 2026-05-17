Manchester Utd, gioia e addio: che commozione per Casemiro. Psg ko nel derby, Siviglia salvo

Successo interno per il Manchester United, che supera il Nottingham Forest per 3-2, trascinato dalle reti di Shaw (5'), Cunha (54') e Mbeumo (75'). I Red Devils, che al triplice fischio hanno salutato definitivamente Casemiro, rientrano così dal penultimo appuntamento di Premier League con 68 punti che valgono il terzo posto in classifica con un vantaggio di 6 lunghezze dall'Aston Villa, che venerdì 15 ha sconfitto il Liverpool per 4-2. Bene anche il Newcastle di Tonali, che batte il Wes Ham con il finale 3-1, con gli Hammers che restano quindi al terzultimo posto con 36 punti con un ritardo di 2 lunghezze dal Tottenham di De Zerbi, che lunedì 18 affronterà il Chelsea a Stamford Bridge. Tra gli altri risultati di giornata, il Leeds vince di misura sul Brighton e il Sunderland si impone per 3-1 sul campo dell'Everton, mentre finiscono in parità le sfide Brentford-Crystal Palace (2-2) e Wolverhampton-Fulham (1-1).