Manchester Utd, gioia e addio: che commozione per Casemiro. Psg ko nel derby, Siviglia salvo

Successo interno per il Manchester United, che supera il Nottingham Forest per 3-2, trascinato dalle reti di Shaw (5'), Cunha (54') e Mbeumo (75'). I Red Devils, che al triplice fischio hanno salutato definitivamente Casemiro, rientrano così dal penultimo appuntamento di Premier League con 68 punti che valgono il terzo posto in classifica con un vantaggio di 6 lunghezze dall'Aston Villa, che venerdì 15 ha sconfitto il Liverpool per 4-2. Bene anche il Newcastle di Tonali, che batte il Wes Ham con il finale 3-1, con gli Hammers che restano quindi al terzultimo posto con 36 punti con un ritardo di 2 lunghezze dal Tottenham di De Zerbi, che lunedì 18 affronterà il Chelsea a Stamford Bridge. Tra gli altri risultati di giornata, il Leeds vince di misura sul Brighton e il Sunderland si impone per 3-1 sul campo dell'Everton, mentre finiscono in parità le sfide Brentford-Crystal Palace (2-2) e Wolverhampton-Fulham (1-1).
Ok Barca e Real, Siviglia salvo
Il Barcellona fa festa al Camp Nou, grazie al successo per 3-1 su Betis firmato Raphina (27', 61') e Cancelo (73') e che consente ai neo campioni di Spagna di salutare nel migliore dei modi il pubblico blaugrana. Al Real Madrid basta invece il sigillo di Vinicius (14') per piegare il Siviglia, che rientra comunque 37ª giornata di Liga con la certezza matematica della salvezza, grazie ai risultati delle dirette concorrenti, tra cui il Girona che cade invece sul campo dell'Atletico Madrid, dove i colchoneros aggancia a 69 punti il Villarreal, sconfitto in trasferta per 2-0 dal Ray Valecano, grazie alla rete di Lookman (20'). Sugli altri campi, l'Atletico Bilbao pareggia per 1-1 con il Celta Vigo, l'Elche conquista preziosi punti salvezza di misura il Getafe, il Levante inguaia il Maiorca, ora terzultimo dopo 2-0 finale. E ancora, il Real Oviedo già retrocesso cade in casa l'Alaves, l'Espanyol supera per 2-1 l'Osasuna e il Valencia si impone per 4-3 in trasferta contro la Real Sociedad.
Psg ko nel derby: ora la Champions
Derby amaro per il Psg, che all'ultima giornata di Ligue 1 si arrende per 2-1 al Paris Fc, con la formazione di Kombouare che rimonta la rete di Barcola (49') trascinata dalla doppietta di Gory (75', 93'): i campioni di Francia preparano ora la finale di Champions League in programma il 30 maggio a Budapest. Sugli altri campi, il Lens travolge in trasferta il Lione per 4-0 e chiude al secondo posto, relegando inoltree la formazione di Fonseca in quarta posizione a un punto Lilla, caduto anch'esso in casa per 2-0 contro l'Auxerre. Taglia il traguardo al quinto posto il Marsiglia, che si aggiudica per 3-1 lo scontro diretto con il Rennes, a sua volta sesto in classifica. Chiude invece al settimo posto il Monaco di Pogba, che all'ultima uscita cade per 5-4 sul campo dello Stasburgo, arrivato subito dietro. Questi gli altri risultati: Nizza-Metz 0-0 (alla formazione di Puel toccherà dunque lo spareggio salvezza), Lorient-Le Havre 0-2, Brest-Angers 1-1.