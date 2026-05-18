L'Arsenal batte di misura il Burnley e mette le mani sulla Premier League: cosa serve per la gloria

Successo casalingo fondamentale per l'Arsenal di Arteta. Ad alimentare le speranze di vittoria della Premier League per i Gunners ci ha pensato la rete di Havertz al 37', che ha di fatto sbloccato e chiuso il match. Nessun tiro in porta per il già retrocesso Burnley, mai pericoloso nel corso di un match che può definirsi a senso unico per i padroni di casa all'Emirates Stadium. La classifica recita adesso Arsenal 1° a quota 82 punti, addirittura a +5 sul Manchester City di Guardiola al 2° posto, che però ha una partita ancora da giocare. I Citizens scenderanno infatti in campo domani sera nella delicata sfida contro il Bournemouth, costretti a vincere per portare all'ultima giornata l'infuocata lotta per il titolo.
Arsenal, vittoria col Burnley e occhi sul City
Una stagione ancora tutta da decidere quella dell'Arsenal. Tutto o niente, o magari a metà. I Gunners scaricano la patata bollente al City, che in caso di mancata vittoria contro il Bournemouth consegnerà il trofeo della Premier League agli uomini di Arteta. Con la vittoria il discorso sarà rinviato al prossimo 24 maggio, giorno in cui si disputerà in contemporanea la 38esima giornata del campionato inglese, soltanto ad una settimana di distanza dalla finale di Champions League contro il Psg di Luis Enrique. Insomma, tutto o niente per l'Arsenal, o magari a metà. Il destino dei Gunners è ancora tutto da scrivere.