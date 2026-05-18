L'Arsenal batte di misura il Burnley e mette le mani sulla Premier League: cosa serve per la gloria

Successo casalingo fondamentale per l'Arsenal di Arteta. Ad alimentare le speranze di vittoria della Premier League per i Gunners ci ha pensato la rete di Havertz al 37', che ha di fatto sbloccato e chiuso il match. Nessun tiro in porta per il già retrocesso Burnley, mai pericoloso nel corso di un match che può definirsi a senso unico per i padroni di casa all'Emirates Stadium. La classifica recita adesso Arsenal 1° a quota 82 punti, addirittura a +5 sul Manchester City di Guardiola al 2° posto, che però ha una partita ancora da giocare. I Citizens scenderanno infatti in campo domani sera nella delicata sfida contro il Bournemouth, costretti a vincere per portare all'ultima giornata l'infuocata lotta per il titolo.