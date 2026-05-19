Il Manchester City si aggrappa al solito Haaland nel finale, che però questa volta non basta ad alimentare la corsa al titolo dei Citizens. I campioni in carica vanno sotto al 39' con la rete di Kroupi , con il vantaggio del Bournemouth che dura fino al 95', minuto in cui il centravanti norvegese ha consegnato il pareggio alla propria squadra. Un risultato che fa inevitabilmente sorridere i tifosi dell'Arsenal, che dopo 22 lunghi anni tornano a gioire per la vittoria del titolo in Premier League. I Gunners si trovano infatti attualmente a quota 82 punti, contro i 78 dei Citizens con entrambe le compagini che hanno da disputare l'ultima partita stagionale domenica prossima, con l'aritmetica che però condanna il Manchester City. Nulla da fare per Pep Guardiola, che saluta il suo club dopo 10 lunghi anni senza però concludere in bellezza con la vittoria della Premier.

Premier League, la lotta al titolo la vince l'Arsenal

Alla prossima giornata l'Arsenal affronterà il Crystal Palace, mentre il City se la vedrà con l'Aston Villa. Da entrambi i match non risulterà alcun verdetto, in quanto le Eagles sono già salve, mentre i Villans hanno già ipotecato la qualificazione alla prossima Champions League. Fatale alla corsa al titolo per i Citizens è stato il pareggio contro l'Everton per 3-3 dello scorso 4 maggio, che ha ostacolato e non poco il City nella rincorsa sui Gunners. Sorride l'allievo di Guardiola Mikel Arteta, che nel triennio 2016-2019 ha affiancato il mister proprio sulla panchina del Manchester nel ruolo di vice-allenatore.

Chelsea-Tottenham: gioia Blues. E gli Spurs rischiano...

Il Chelsea tiene vive le speranze di qualificazione in Europa League grazie alla vittoria sul Tottenham di De Zerbi, che invece è ancora fortemente invischiato nella lotta alla retrocessione ad una sola giornata dalla fine della Premier League. I Blues si portano a quota 52 - con la vittoria casalinga per 2-1 decisa dalle reti di Enzo Fernandes e Andrey Santos - ad una sola lunghezza dal Brighton che occupa momentaneamente il 7° posto. Discorso decisamente differente per gli Spurs - a cui non è bastata la rete di Richarlison al 74' -, a quota 38 e a +2 sul West Ham terzultimo. Gli Hammers se la vedranno all'ultima giornata con il Leeds, mentre il Tottenham affronterà in casa l'Everton. La permanenza in Premier League si deciderà all'ultima giornata.