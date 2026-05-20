Guardiola: “Complimenti all’Arsenal e Arteta”. Sul City e suo futuro: “Quando la stagione sarà finita…"

MANCHESTER (Inghilterra) - Il pareggio, agguantato al 95', a a casa del Bournemouth non è bastato al Manchester City per tenere aperta la lotta al titolo consegnandolo all' Arsenal . Dopo 22 anni i Gunners tornano ad alzare la Premier League ricevendo i complimenti di Pep Guardiola : "È andata così, dubito he le gambe sarebbero state fresche anche se avessimo giocato domani dopo domani. Cerchi di trovare le energie che servono anche quando la squadra è in difficoltà, ho cercato di mettere in campo tanti centrocampisti per avere maggior controllo per evitare le loro ripartenze, dove sono davvero bravi. Purtroppo abbiamo mancato all'ultimo l'obiettivo, i giocatori hanno dato tutto per tutto l'arco della stagione nonostante circostanze difficile. Congratulazioni all'Arsenal, ai suoi giocatori, al suo staff e ai suoi tifosi per questa Premier League. Se la meritano. Arteta? È speciale per lui, ci ha messo un sacco d'impegno e lavoro, complimenti a lui".

Guardiola, sarà addio a fine stagione

Non ci sono state conferme da parte del City e fonti interne al club ribadiscono che Guardiola rimarrà alla guida della squadra fino al 2027, come previsto dal suo contratto, ma questa sarà molto probabilmente l'ultima stagione dell'ex Barcellona sulla panchina dei Citizens.

Guardiola ha dichiarato: "La prima persona che deve parlare è il presidente. Quando avremo concluso la stagione, ne discuteremo e prenderemo una decisione. Sono l'uomo più felice del mondo a far parte di questo club. È straordinario".

Dalla sua nomina nel febbraio 2016, Guardiola ha guidato il club alla conquista di ben 20 trofei, tra cui sei titoli di Premier League e una Champions League nel 2023. Il forte candidato alla successione di Gurdiola è Enzo Maresca: assistente di Guardiola quando il City ha vinto la Champions League ed libero da quando ha lasciato il Chelsea a gennaio. In passato Guardiola ha definito Maresca “uno dei migliori allenatori al mondo”.