Maresca e il nuovo Manchester City: si riparte da Haaland e l’obiettivo è Rogers  

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Dieci anni. Tanti ne sono passati dall'arrivo di Pep Guardiola all'Etihad, e ora che il ciclo del tecnico catalano si è chiuso dopo venti trofei e una trasformazione epocale del club, il Manchester City si prepara a reinventarsi sotto la guida di Enzo Ma
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