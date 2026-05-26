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Maresca e il nuovo Manchester City: si riparte da Haaland e l’obiettivo è Rogers  

Dopo 10 anni e 20 trofei con Guardiola i Citizens impostano la squadra del futuro. Pilastro inamovibile è il bomber norvegese, il club inglese vuole il talento dell’Aston Villa. E Trafford insidia Donnarumma
Andrea Locorotondo
1 min
Manchester CitymarescaGuardiola

Dieci anni. Tanti ne sono passati dall'arrivo di Pep Guardiola all'Etihad, e ora che il ciclo del tecnico catalano si è chiuso dopo venti trofei e una trasformazione epocale del club, il Manchester City si prepara a reinventarsi sotto la guida di Enzo Ma

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