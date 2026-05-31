Iraola gela il Milan e sceglie la Premier: accordo ad un passo con il club inglese 

Altro che Crystal Palace, per Iraola. È ancora il Liverpool, rivale storica di quando si giocavano le finali di Champions, che ha rovinato i piani del Milan. I Reds hanno comunicato ieri di aver sollevato dall’incarico Arne Slot . «Il Liverpool conferma che Arne Slot lascerà il suo incarico di allenatore con effetto immediato e che è già in corso la procedura per la nomina del suo successore - si legge nella nota diramata dalla società inglese -. È stata una decisione difficile da prendere, il contributo di Arne è stato significativo anche per i tifosi. Resterà sempre l’allenatore che ha portato il ventesimo titolo inglese del Liverpool. Allo stesso tempo, siamo arrivati alla conclusione che un cambiamento fosse necessario per andare avanti». Il cambiamento radicale che si aspettano sulle rive del Mersey potrebbe avere l’accento spagnolo di Iraola, il favorito assoluto alla corsa per la successione . Del quale, a questo punto, si capisce la tattica attendista e quel: no, grazie - rifilato alla dirigenza rossonera. Un due di picche dietro al quale c’era una rivale che già di fascino ne ha da vendere, oltretutto avrà pure un assegno più grande di quello milanista da spendere sul mercato. In un certo senso, così fa meno male. Perdere col Liverpool, in finale di Champions come nella corsa all’allenatore, per il Milan ci può stare. Evidentemente Iraola aveva più carte da giocare nel suo mazzo.

L'attesa premiata

Che avesse avuto in stagione contatti con le big della Premier, era più di un sussurro che arrivava dalla Spagna. Ma dopo la chiusura al Milan, sembrava che la destinazione di Iraola potesse essere il Crystal Palace, fresco campione di Conference League e desideroso di avviare una stagione con ancora più ambizioni di quella conclusa. I contatti tra Iraola e il Palace erano stati fitti. Invece anche la dirigenza del Liverpool si era evidentemente fatta sentire con il tecnico spagnolo, che a quel punto ha preferito scegliere una big di un campionato che conosce meglio. Curiosamente i primi sussurri di mercato avrebbero voluto un altro allenatore basco alla guida del Liverpool, uno che con Iraola condivide in passato l’aver vestito la maglia della stessa scuola calcio a Donosti: Xabi Alonso. L’ex Real Madrid sembrava essere in pole per sedere sulla panchina del club con il quale ha giocato e vinto a lungo, invece alla fine ha scelto di sposare il progetto del Chelsea. Evidentemente, i Reds avevano comunque in mente di dare un tocco spagnolo al loro calcio, scegliendo a quel punto di puntare su Iraola.

Fattore Famiglia

Oltretutto nel no dell’ex Bournemouth ha contato molto anche il fattore familiare, la volontà di non far spostare moglie e soprattutto figlia dall’Inghilterra. Cambiando sede di lavoro, dalle Cherries al Liverpool, il trasferimento in un altro paese è stato scongiurato. Non ci sarà bisogno di traslochi troppo traumatici, insomma. Anche se, curiosamente, Iraola, se firmerà come sembra per il Liverpool finirà in una squadra uscita da un’annata non del tutto diversa da quella del Milan: dopo aver lottato per anni ai vertici l’uscita prematura da tutti gli obiettivi stagionali è stata vissuta come una mezza tragedia ad Anfield, un brutto sogno dal quale svegliarsi subito.

Arne Slot, dal canto suo, paga la stagione nettamente al di sotto delle attese, dopo che nella prima annata alla guida degli inglesi aveva comunque vinto il campionato. Dopo un mercato faraonico per rinverdire i fasti, però, non sono arrivati risultati, anzi. Alcuni colpi di mercato non sono stati azzeccati e Slot non è mai riuscito a dare un gioco credibile alla squadra. Inoltre hanno pesato i problemi di spogliatoio, su tutti la cattiva relazione con la leggenda Salah - che ha sì dato l’addio, ma dopo due anni di mal di pancia, facce arrabbiate e dichiarazioni stizzite. Il risultato è stato che il Liverpool ha fatto il peggior quantitativo di punti dell’ultimo decennio e Slot è saltato.

