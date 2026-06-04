Iraola è il nuovo allenatore del Liverpool: il comunicato ufficiale dei Reds

Andoni Iraola è il nuovo allenatore del Liverpool . L'ingaggio del tecnico spagnolo è stato ufficializzato dal club inglese con una nota: "Il Liverpool FC può confermare che Andoni Iraola ha raggiunto un accordo per diventare il nuovo allenatore del club in vista della stagione 2026-27. Il 43enne prenderà il timone ad Anfield per succedere ad Arne Slot, che sabato ha lasciato i Reds".

Iraola: "Liverpool tra i più grandi club del mondo"

Parlando con LiverpoolFC.com, Iraola ha detto: "Sono davvero emozionato. Tutti sanno che il Liverpool è uno dei più grandi club al mondo". "Non servono - ha spiegato - molte cose per essere attratti dal Liverpool. Il Liverpool è il Liverpool. Ma ci sono anche l'atmosfera, i tifosi, il club, i giocatori, la possibilità di allenare calciatori di alto livello, di lottare per i titoli. Penso che non possa essere più attraente di così. Quindi, sono davvero entusiasta di iniziare". Dopo la super stagione con il Bournemouth, il tecnico spagnolo era finito anche nel mirino del Milan per il dopo Allegri. Alla fine il club rossonero è rimasto ancora senza allenatore, mentre Iraola sarà l'incaricato per entusiasmare nuovamente Anfield e i Reds dopo un'annata molto complessa.