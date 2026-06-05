Robertson al Tottenham, Juve beffata: il comunicato ufficiale degli Spurs. De Zerbi gongola

Un rinforzo di grande esperienza a disposizione di Roberto De Zerbi . Il Tottenham , infatti, ha ufficializzato l'ingaggio di Andy Robertson "leader dentro e fuori dal campo, pluridecorato capitano della nazionale scozzese che si unirà al club a partire dal 1° luglio, alla scadenza del suo contratto con il Liverpool". Queste le parole con cui gli Spurs annunciano l'arrivo del terzino che ha lasciato Anfield dopo 9 anni. Per lui anche un passato all'Hull City, squadra neopromossa in Premier League dopo la vittoria in finale playoff contro il Middlesbrough.

De Zerbi: "Andy giocatore che ammiro. Non vedo l'ora di..."

"Andy è un giocatore che ammiro da anni, porterà alla nostra squadra qualità tecniche eccezionali, esperienza, leadership e mentalità - le parole del tecnico del Tottenham, Roberto De Zerbi -. È un vincente affermato ai massimi livelli da lungo tempo e può essere un elemento fondamentale per noi, sia in campo che fuori. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con lui e di vedere l'impatto positivo che avrà su tutti coloro che lo circondano". Con il Liverpool ha vinto tutto, ora si prepara a vivere da capitano il Mondiale con la Scozia, poi la nuova avventura con il Tottenham. In passato si era parlato anche di un interessamento della Juventus per il difensore, classe 1994.