Tonali, ne spunta un'altra in Premier. E il Milan guadagna… senza clausola!

Il Tottenham è in trattativa con l'entourage del centrocampista del Newcastle Sandro Tonali . Secondo quanto riportato da 'The Athletic' ancora non ci sarebbe stato alcun contatto tra i due club, ma al momento si starebbe solamente lavorando per capire la fattibilità dell'operazione. In un secondo momento, poi, si andrebbero a discutere i costi del cartellino.

Tonali piace a De Zerbi

Il regista italiano è chiaramente voluto fortemente dal tecnico degli Spurs, Roberto De Zerbi. Tonali, 26 anni, ha attirato l'interesse anche di Arsenal e Manchester City, ma al momento il Tottenham è più avanti nella negoziazione. Il contratto di Tonali con il Newcastle scade nel 2029 e il club ha la facoltà unilaterale di prolungarlo di un ulteriore anno. Inoltre, qualora Tonali dovesse andare agli Spurs, il Milan incasserà circa 1 milione di euro come contributo di solidarietà.