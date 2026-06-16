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Tonali, ne spunta un'altra in Premier. E il Milan guadagna… senza clausola!

Il centrocampista azzurro è anche nel mirino di Arsenal e Manchester City: contratto in scadenza nel 2029
1 min
tonalide zerbiTottenham

Il Tottenham è in trattativa con l'entourage del centrocampista del Newcastle Sandro Tonali. Secondo quanto riportato da 'The Athletic' ancora non ci sarebbe stato alcun contatto tra i due club, ma al momento si starebbe solamente lavorando per capire la fattibilità dell'operazione. In un secondo momento, poi, si andrebbero a discutere i costi del cartellino.

Tonali piace a De Zerbi

Il regista italiano è chiaramente voluto fortemente dal tecnico degli Spurs, Roberto De Zerbi. Tonali, 26 anni, ha attirato l'interesse anche di Arsenal e Manchester City, ma al momento il Tottenham è più avanti nella negoziazione. Il contratto di Tonali con il Newcastle scade nel 2029 e il club ha la facoltà unilaterale di prolungarlo di un ulteriore anno. Inoltre, qualora Tonali dovesse andare agli Spurs, il Milan incasserà circa 1 milione di euro come contributo di solidarietà.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League

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