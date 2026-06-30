Var con ex calciatori, la rivoluzione in Inghilterra: cosa faranno al monitor

Il sistema arbitrale inglese si prepara a vivere una delle trasformazioni più significative degli ultimi anni. Non si tratta soltanto di un cambio di nome, ma di un progetto destinato a modificare profondamente l'organizzazione degli ufficiali di gara e il funzionamento del VAR (che anche al Mondiale ha genersati polemiche) . A partire dalla prossima stagione, infatti, la PGMOL lascerà spazio a Pro-Ref , un nuovo marchio che accompagnerà una riforma strutturale pensata per rendere l'arbitraggio più moderno, competitivo ed efficiente. Tra le novità più rilevanti figurano la creazione di un gruppo unico di arbitri professionisti tra Premier League e Championship e l'ingresso di ex calciatori nel percorso che porterà alla formazione dei Video Match Officials.

Pro-Ref, una nuova identità per il sistema arbitrale

La storica PGMOL (Professional Game Match Officials Limited), organismo responsabile della gestione degli arbitri del calcio professionistico inglese, assumerà una nuova identità diventando Pro-Ref. Il rebranding rappresenta però soltanto la parte più visibile di una riforma molto più ampia, che punta a ridefinire l'intero modello organizzativo dell'arbitraggio nel calcio inglese. L'obiettivo è quello di costruire una struttura più dinamica, capace di valorizzare il merito, migliorare le prestazioni degli ufficiali di gara e rispondere con maggiore efficienza alle esigenze del calcio professionistico.

Uno dei cambiamenti più importanti riguarda la nascita di un unico gruppo di arbitri professionisti che comprenderà gli ufficiali di gara impiegati sia in Premier League sia in Championship, come riportato da Sky Sports UK. Questa nuova organizzazione consentirà una maggiore flessibilità nelle designazioni e favorirà una competizione interna più elevata. Le prestazioni individuali avranno un peso ancora maggiore nella scelta degli arbitri chiamati a dirigere le partite, con l'intenzione di premiare il rendimento e garantire standard qualitativi sempre più elevati. L'idea alla base della riforma è quella di creare un sistema meritocratico, capace di offrire maggiori opportunità agli arbitri più performanti e, allo stesso tempo, di elevare il livello complessivo della classe arbitrale inglese.

Ex calciatori nel VAR: parte il nuovo progetto

Tra gli aspetti più innovativi della riforma spicca il coinvolgimento diretto degli ex calciatori nel mondo arbitrale. Dieci ex professionisti hanno già iniziato un percorso di formazione che li porterà a ricoprire il ruolo di Video Match Official (VMO), ovvero gli ufficiali incaricati di operare in sala VAR. L'iniziativa nasce dalla convinzione che chi ha vissuto il calcio dall'interno possa offrire un contributo prezioso nell'interpretazione degli episodi più complessi, grazie alla conoscenza delle dinamiche di gioco e delle situazioni che si sviluppano sul terreno di gioco. L'esperienza maturata in carriera potrebbe quindi rappresentare un valore aggiunto nelle valutazioni effettuate durante le revisioni video, contribuendo a rendere le decisioni più accurate e coerenti. Se il progetto produrrà i risultati attesi, Pro-Ref potrebbe diventare un modello di riferimento anche per altri campionati, inaugurando una nuova fase nell'evoluzione dell'arbitraggio professionistico.