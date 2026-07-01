Tonali al Tottenham, è fatta! Più di 100 milioni al Newcastle: tutti i dettagli

Sandro Tonali si appresta a diventare un nuovo giocatore del Tottenham di Roberto De Zerbi . L'ex centrocampista del Milan firmerà un contratto di sei anni - fino al 2032 - con un ingaggio di circa 12 milioni di euro netti . Gli Spurs sborseranno una cifra monstre per Tonali, il quale si piazza immediatamente alle spalle di quello che è stato finora l'acquisto più oneroso della storia del Manchester City, ovvero Elliot Anderson . Il centrocampista inglese è passato dal Nottingham Forrest alla corte di Enzo Maresca ai Citizens. Percorso ovviamente diverso sarà quello dell'ex Milan, che approderà alla corte di De Zerbi per l'incredibile cifra di 116 milioni di euro . I Magpies, secondo The Athletic, incasseranno 92.5 milioni di sterline (circa 107 milioni di euro) per il cartellino dell'azzurro, più altri 7.5 milioni di sterline (poco meno di 9 milioni di euro) di bonus. Newcastle che perde dunque un altro tassello fondamentale nello scacchiere a disposizione di Eddie Howe dopo la cessione di Anthony Gordon al Barcellona per circa 80 milioni di euro.

Tonali-Tottenham: i dettagli della trattativa

La trattativa che porterà Tonali al Tottenham è praticamente chiusa. La campagna acquisti degli Spurs si fa sempre più ricca: dopo aver chiuso le trattative per Marco Senesi, Andy Robertson, Jan Paul van Hecke e Martin Dubravka, si aggiunge alla lunga lista di colpi di mercato anche il nome di Sandro Tonali, andando dunque a rinforzare in maniera esponenziale il centrocampo che avrà a disposizione Roberto De Zerbi nel campionato che prenderà il via ad agosto. Spurs che nutrono un'enorme voglia di riscatto dopo la deludente stagione conclusasi con la conquista della salvezza all'ultima giornata ai danni del West Ham, e i numerosi acquisti effettuati finora lo dimostrano eccome. Manca solo l'ufficialità per quello che sarà il calciatore italiano più pagato della storia. E De Zerbi gongola...

Vuskovic al Brighton: la cessione monstre degli Spurs

Il Tottenham rientra dalle spese sostenute finora con una cessione eccellente al Brighton in Premier League. I 'Seagulls' sono ad un passo dal classe 2007 Luka Vuskovic - in prestito all'Amburgo nell'ultima stagione con cui ha messo a segno 6 gol in 28 partite - che sostituisce di fatto l'olandese van Hecke, che ha fatto il percorso inverso direzione Londra. Il giovane difensore croato verrebbe accolto dall'ex squadra di De Zerbi per una cifra che si aggira attorno ai 58 milioni di euro complessivi, dei quali 53 rappresentano la parte fissa, a cui bisogna aggiungere ulteriori bonus legati alle prestazioni del calciatore. Brighton ad un passo da un talento cristallino...