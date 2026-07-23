“Rodri si sottoporrà a un intervento chirurgico alla schiena”: l’indiscrezione dagli Stati Uniti

Rodri dovrà operarsi alla schiena, senza che al momento sia stata definita una prognosi di recupero. Lo riporta The Athletic. Il centrocampista spagnolo arriva da un'estate da protagonista assoluto: ha vinto il Golden Ball al Mondiale 2026, guidando la Spagna al trionfo, giocando tutte e otto le partite della squadra nonostante le ultime stagioni segnate dagli infortuni. Il futuro del centrocampista al City resta incerto, con un solo anno di contratto rimasto: secondo quanto riportato sempre da The Athletic, i colloqui per il rinnovo erano attesi dopo il Mondiale, ma finora Rodri non ha mostrato disponibilità a prolungare l'accordo. Il suo nome continua a essere accostato al Real Madrid, squadra verso cui ha più volte manifestato interesse per un eventuale ritorno in patria — anche se i Blancos al momento non sembrano davvero intenzionati a provare l'assalto decisivo in questa sessione di mercato.