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“Rodri si sottoporrà a un intervento chirurgico alla schiena”: l’indiscrezione dagli Stati Uniti

Nuovo problema fisico per il centrocampista del Manchester City dopo il trionfo al Mondiale con la Spagna
2 min
RodriManchester CitySpagna

Rodri dovrà operarsi alla schiena, senza che al momento sia stata definita una prognosi di recupero. Lo riporta The Athletic. Il centrocampista spagnolo arriva da un'estate da protagonista assoluto: ha vinto il Golden Ball al Mondiale 2026, guidando la Spagna al trionfo, giocando tutte e otto le partite della squadra nonostante le ultime stagioni segnate dagli infortuni. Il futuro del centrocampista al City resta incerto, con un solo anno di contratto rimasto: secondo quanto riportato sempre da The Athletic, i colloqui per il rinnovo erano attesi dopo il Mondiale, ma finora Rodri non ha mostrato disponibilità a prolungare l'accordo. Il suo nome continua a essere accostato al Real Madrid, squadra verso cui ha più volte manifestato interesse per un eventuale ritorno in patria — anche se i Blancos al momento non sembrano davvero intenzionati a provare l'assalto decisivo in questa sessione di mercato.

Rodri, prima il triplete e poi gli infortuni

Da quando si è rotto il legamento crociato anteriore nel settembre 2024, Rodri non è più riuscito a ritrovare la continuità di rendimento degli anni migliori: quell'infortunio lo ha tenuto fuori per quasi tutta la stagione 2024-25, e i problemi fisici sono proseguiti anche nell'annata successiva, con noie muscolari che lo hanno limitato a 33 presenze complessive.

 

 

Il centrocampista era stato un elemento chiave nella stagione del triplete di Pep Guardiola nel 2022-23, quando segnò anche nella finale di Champions League vinta 1-0 contro l'Inter, disputando 56 partite in quell'annata da record (Premier League, FA Cup e Champions League). 

 

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