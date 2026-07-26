Rivoluzione: la Premier ora compra se stessa!

Nel giro di pochi giorni, la Premier League ha concluso 2 operazioni vicine al proprio record per un trasferimento interno. Prima il Man City ha investito circa 116 milioni di sterline per acquistare Elliot Anderson dal Nottingham Forest . Poi il Chelsea ha rilanciato con circa 117 milioni per Morgan Rogers dell’ Aston Villa . Pochi giorni prima anche il Tottenham aveva sfiorato i 100 milioni , bonus compresi, per Sandro Tonali dal Newcastle . In meno di una settimana oltre 330 milioni di sterline sono passati da un club inglese all’altro senza che un solo pound uscisse dalla Premier. Operazioni che raccontano qualcosa di più interessante: il campionato inglese è diventato abbastanza ricco da alimentare da solo i propri trasferimenti più costosi. È una trasformazione radicale. Per decenni la Premier League è stata il grande compratore del calcio europeo, cercando talenti in Spagna , Germania , Italia , Francia e Sud America . Oggi importa ancora campioni, ma per gli acquisti più pesanti guarda sempre più spesso al proprio interno. Rogers , Anderson e Tonali sono l’ultimo capitolo di una tendenza iniziata con Declan Rice , proseguita con Moisés Caicedo e Dominic Solanke e culminata con il trasferimento record di Alexander Isak . Da anni, ormai, alcune delle operazioni più costose del calcio inglese hanno avuto un tratto comune: il denaro è rimasto dentro la Premier . Non aumentano soltanto i prezzi dei cartellini: cambia la natura economica del campionato.

Perché il mercato interno della Premier League vale sempre di più

La ragione non è solo che i club inglesi siano ricchi. È che lo sono quasi tutti. Secondo la Annual Review of Football Finance di Deloitte, nella stagione 2024/25 i venti club della Premier hanno generato ricavi aggregati per 6,8 miliardi di sterline, l’8% in più rispetto all’anno precedente. Si prevede inoltre che supereranno i 7 miliardi già nel 2025-26. Nessun’altra lega europea distribuisce una simile capacità economica lungo tutta la propria piramide. Diritti televisivi, ricavi commerciali e stadi pieni permettono anche a società lontane dal vertice di disporre di risorse sufficienti per non dover vendere i propri migliori giocatori. Quando il Chelsea, l’Arsenal o il Man City trattano con Aston Villa, Brighton, Nottingham Forest, Bournemouth o Newcastle, affrontano società che possono aspettare, rifiutare offerte e fissare il prezzo. La ricchezza diffusa aumenta il potere dei venditori e il valore del mercato. Morgan Rogers ne è l’esempio più evidente. Acquistato dall’Aston Villa nel 2024 per una cifra relativamente contenuta, in due stagioni è diventato il calciatore britannico più costoso di sempre. Il Chelsea non ha pagato soltanto gol, assist e potenziale di crescita, ma anche il prezzo necessario per convincere un club solido a rinunciare a uno dei propri titolari.

Premier League, meno rischio e più valore per i giocatori già affermati

Un secondo fattore rende il mercato interno più prezioso: la riduzione del rischio. Un giocatore già affermato in Premier League è stato messo alla prova dal ritmo più intenso d’Europa, da un calendario senza soste e da una pressione mediatica rara. Per il club acquirente l’incertezza si riduce e meno rischio significa maggiore disponibilità a pagare. In altre parole, la Premier non paga soltanto il talento: paga il talento già certificato dalla Premier. Anche la regolamentazione alimenta questo meccanismo. Le liste da 25 giocatori possono comprendere al massimo 17 calciatori non home grown, cioè non formati per almeno tre stagioni nel sistema inglese o gallese prima dei 21 anni. I giocatori cresciuti nel campionato acquistano quindi un valore aggiuntivo, perché rendono più flessibile la gestione della rosa. Il cosiddetto English premium premia spesso, più che la nazionalità, la compatibilità con il sistema. Non è soltanto un premio per essere inglesi, ma per essere già integrati nel contesto tecnico, regolamentare ed economico della Premier.

Le nuove regole finanziarie rendono la Premier League sempre più autosufficiente

C’è poi una componente decisiva: quella finanziaria. Secondo le regole contabili Uefa, il costo di un cartellino viene ammortizzato lungo la durata del contratto, mentre la plusvalenza generata da una cessione viene registrata subito a bilancio. Dal 2026-27 la Premier League sostituirà le Profitability and Sustainability Rules con lo Squad Cost Ratio, che limiterà la spesa sportiva all’85% dei ricavi calcistici e del risultato netto del player trading. Cambia il meccanismo di controllo, non la sostanza: vendere bene continua ad aumentare la capacità di investimento. Ma ricavi record non significano automaticamente profitti. Deloitte stima che nella stagione 2024-25 i club della Premierabbiano registrato perdite aggregate ante imposte per 948 milioni di sterline. In questo contesto, la circolazione del denaro diventa parte dell’equilibrio del sistema. Quando il Chelsea acquista Rogers o il Manchester City investe su Anderson, il denaro non lascia il campionato. Finisce nelle casse dell’Aston Villa o del Nottingham Forest, che possono reinvestirlo sul mercato, finanziare nuovi progetti, rafforzare il bilancio o aumentare la propria capacità di spesa. La ricchezza cambia proprietario, ma non cambia campionato. In Serie A, Bundesliga o Ligue 1 la vendita del miglior giocatore coincide spesso e volentieri con un’esportazione di capitale sportivo: il denaro entra, ma il talento lascia il torneo. Per anni il vantaggio competitivo della Premier League è stato quello di poter comprare i migliori giocatori del mondo. Oggi quel vantaggio ha assunto una forma ancora più difficile da replicare. La forza del campionato inglese non sta soltanto nella capacità di attrarre talento, ma nella possibilità di creare, valorizzare e scambiare valore restando all’interno dei propri confini.