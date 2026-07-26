Il nuovo Chiesa si presenta: "Con Iraola cambia tutto. E il no all'Italia aveva un motivo"

Federico Chiesa è in cerca di riscatto . Dopo il grave infortunio del gennaio del 2022, l'italiano vuole tornare a essere decisivo come nei primi anni alla Juventus e nella vittoria dell'Europeo con l' Italia . Il ventottenne sta lavorando duramente in queste prime settimane di ritiro con il Liverpool per convincere il nuovo allenatore Andoni Iraola a dargli spazio e potersi giocare le proprie carte con la maglia dei Reds. Dopo la vittoria in amichevole per 4-2 con il Sunderland a Nashville, l'esterno ha parlato della voglia di rivalsa, degli obiettivi per il futuro e della Nazionale Italiana.

Liverpool e nuovo ruolo

"È sempre un nuovo inizio. Forse ce ne sono stati troppi, ma non mi importa. Sto cercando di dare il massimo per il nuovo allenatore", ha esordito Federico Chiesa al The Athletic. Un nuovo inizio per mettersi alle spalle le difficoltà del passato e qualche incomprensione di troppo con Arne Slot: "Il mister aveva i suoi piani di gioco, ha preso le sue decisioni e non ho nulla da dire al riguardo. Quest'anno, diciamo che è un nuovo capitolo. C'è un nuovo allenatore e devo concentrarmi su questo".

Dopo le difficoltà con l'allenatore olandese, il ventottenne si augura di poter avere più spazio con Andoni Iraola. Il nuovo allenatore lo ha schierato anche punta nel test amichevole col Sunderland: "Le uniche conversazioni che ho avuto con l'allenatore sono state sul pressing e sulla tattica. Mi ha schierato come attaccante. Ho giocato tutta la mia carriera come esterno, ma sono contento di giocare anche come punta. Ci alleniamo da due settimane con un nuovo allenatore e abbiamo capito cosa vuole: intensità elevata e uno contro uno in ogni zona del campo. È quello che volevamo dimostrargli contro il Sunderland".