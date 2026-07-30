Gonzalo Garcia al Fulham: l'ex obiettivo Juve lascia il Real Madrid. Cifre e dettagli dell'operazione

Non soltanto mercato in entrata con le operazioni milionarie per Yan Diomande del Lipsia e Rodri del Manchester City : il Real Madrid pensa anche alle cessioni. I blancos salutano un altro talentino della propria cantera, Gonzalo Garcia . L'attaccante spagnolo, che in passato è stato cercato anche dalla Juventus di Damien Comolli e dal Como , sarà presto un nuovo calciatore del Fulham . Una trattativa che porterà tanti milioni nelle casse del Real Madrid che, comunque, continuerà a controllare a distanza il classe 2004 come per Nico Paz al Como .

Gonzalo Garcia al Fulham: le cifre dell'operazione

Gonzalo Garcia è cresciuto nel Real Madrid, fino a diventarne calciatore della prima squadra. Adesso, per lui si spalancano le porte della Premier League. Il Fulham lo ha strappato a una ricca concorrenza, viste le qualità che il ventiduenne ha fatto intravedere in questa ultima stagione, in cui ha segnato 8 gol e fornito 3 assist in 39 partite tra tutte le competizioni. Il club inglese lo acquisterà a titolo definitivo per 40 milioni di euro, più due di bonus.

Il Real Madrid, comunque, manterrà il 30% sulla futura rivendita. Inoltre, i blancos avranno un diritto di prelazione sull'eventuale riacquisto. Un'operazione in stile Nico Paz che permette alla società madrilena di rimanere comunque in controllo del classe 2004. Ma non finisce qui: il Fulham ha acquistato anche Cesar Palacios dal Real Madrid per 10 milioni di euro. Anche in questo caso, gli spagnoli manterranno una percentuale di rivendità pari al 30%. Entrambi i calciatori sono attesi presto in Inghilterra per le visite mediche e la firma sul contratto.

Real, quanti milioni dalle cessioni

Una vera e propria rivoluzione quella portata avanti dal Real Madrid per creare una rosa galactica per il nuovo allenatore José Mourinho. Dopo i mancati rinnovi di Dani Carvajal, David Alaba e Dani Ceballos, i blancos hanno ceduto Nico Paz al Como per 60 milioni, Fran Garcia al Real Betis per 4 milioni e Mario Martin al Getafe per 3,5 milioni. A questi si aggiungono i milioni in entrata legati alle percentuali sulla futura rivendita di alcuni ex Real Madrid: Mario Gila al Milan (15 milioni), Victor Munoz al Liverpool (25 milioni) e Alvaro Rodriguez al Bournemouth (12,5 milioni).