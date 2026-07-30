Tonali: "Tottenham? Ci ho messo solo 10 minuti per dire sì a De Zerbi"

Sandro Tonali , acquisto record del club per 100 milioni di sterline, ha impiegato "10 minuti" per decidere di unirsi al Tottenham dal Newcastle dopo aver incontrato l'allenatore Roberto de Zerbi a casa sua. Il 26enne ha dichiarato che la passione condivisa per il Brescia , la squadra per cui tifava da bambino, ha giocato un ruolo chiave nella sua decisione. De Zerbi è cresciuto tifando Brescia e in seguito ha giocato per loro, mentre Tonali ha iniziato la sua carriera proprio lì, e questo legame ha contribuito a spianare la strada al trasferimento più costoso nella storia del Tottenham. "Abbiamo parlato del Brescia, della difficile situazione che sta affrontando il nostro club", ha detto Tonali, riferendosi al fallimento della squadra per cui tifava da bambino in seguito alla retrocessione. "Brescia è così piccola. Ho trascorso due settimane lì e l'ho incontrato due o tre volte", ha detto Tonali come riportato dalla Bbc.

Le parole di Tonali

"Onestamente, ho parlato anche con un'altra squadra", ha rivelato Tonali, ma alla fine la decisione di unirsi agli Spurs è stata facile. "Quando parli con una squadra, la prima impressione è fondamentale e la mia è stata molto positiva. Quando sei contento dopo una chiacchierata di 10 minuti, è tutto, tutto è perfetto", ha aggiunto. "Con mia moglie avevamo deciso di tornare in Italia, ma era impossibile per via dei soldi", ha ammesso, spiegando che i club potevano permettersi il suo stipendio, ma non il costo del trasferimento. "L'Inghilterra era la nostra soluzione e lì abbiamo trovato la soluzione migliore per me, per la mia carriera, per il calcio, per la mia felicità, per la mia famiglia. Ho parlato con due squadre. Dopo 10 o 15 minuti ho capito che il Tottenham sarebbe stata la mia prossima squadra", ha rivelato. Infine Tonali ha spiegato di volere "il miglior accordo" per il Newcastle perché "se lo meritano", elogiando al contempo l'atmosfera di St James' Park e la passione dei tifosi del club.