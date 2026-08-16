Muharemovic, dalla Juve sfiorata al...gol in rovesciata con il Leeds! L'ex Sassuolo si presenta così

Dalla Juve prima trovata e poi di nuovo sfiorata fino al gol... in rovesciata, in Inghilterra. Protagonista è Tarik Muharemovic , difensore che è cresciuto in bianconero che e a Torino ci sarebbe potuto ritornare questa estate, salvo alla fine trasferirsi al Leeds United , in Premier League. E dai suoi nuovi tifosi si è fatto subito conoscere con un gesto atletico che ha mandato in visibilio lo stadio nell'ultimo test prima dell'inizio del campionato.

Muharemovic, gol in rovesciata con il Leeds

Amichevole tra il suo Leeds e l'Augusta, una sfida sostanzialmente a senso unico con gli inglesi che si sono imposti per 4-0. A catturare l'attenzione però è stato proprio il gol del difensore: risultato di 1-0, al 19' il Leeds batte una rimessa laterale dalla sinistra con una gittata che fa finire la sfera fino in area di rigore. Un rimpallo, il pallone si alza e Muharemovic non ci pensa due volte: via di rovesciata e gol sublime che fa impazzire i 21.000 tifosi presenti a Elland Road oltre che i telecronisti inglesi. La gara terminerà con altre due reti siglate dai padroni di casa, ma il focus è stato ovviamente per il magnifico gol di Muharemovic.

Il mancato ritorno alla Juve

Il bosniaco, dopo aver trascorso alcune stagioni nel settore giovanile della Juve, si è trasferito al Sassuolo nel 2024, con i neroverdi ancora in Serie B. Un'operazione in prestito con diritto di riscatto tramutabile in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Riscatto che è puntualmente avvenuto per 3 milioni oltre alla concessione del 50% della futura rivendita alla Juve. E proprio quest'ultimo elemento sembrava aver spinto i bianconeri a volerlo riportare a casa, potendo contare su un bel po' di sconto in termini di cartellino. Alla fine la strategia di mercato del club ha spinto a guardare oltre, con Muharemovic che si è così accasato al Leeds rimpolpando le casse del Sassuolo ma anche quelle della Juve. Esordio ufficiale con la maglia del Leeds previsto per sabato 22 agosto, quando sfiderà il Nottingham nella prima giornata di Premier.