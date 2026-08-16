L’Arsenal trionfa nel Community Shield, il City di Maresca crolla 3-0: Calafiori show, gol dopo 23’'!

Si apre nel segno dell'Arsenal la nuova stagione del calcio inglese. Nella splendida cornice del Principality Stadium di Cardiff, la formazione guidata da Mikel Arteta travolge con un netto 3-0 il Manchester City dell'esordiente Enzo Maresca, aggiudicandosi il Community Shield . Un trionfo schiacciante per i campioni di Premier League in carica, capaci di imporre ritmo e qualità fin dai primissimi istanti di gara di fronte a un City apparso in netta difficoltà e ancora alla ricerca della propria identità tattica.

La cronaca del match

La sfida regala subito uno snodo fondamentale: sono passati appena 23 secondi dal fischio d'inizio quando Riccardo Calafiori concretizza una grande percussione di Lewis-Skelly, trafiggendo Donnarumma per il gol-lampo che stappa il match e mette in discesa la serata dei Gunners. Il Manchester City prova a riorganizzarsi con un tentativo di Foden neutralizzato da un ottimo intervento di Raya, ma al 28' l'Arsenal raddoppia grazie al colpo di testa vincente di Havertz su sponda di Tzolis. Nella ripresa la reazione dei Citizens stenta ad arrivare e al 48' arriva il sigillo definitivo firmato da Odegaard. Nel finale le parate decisive di Raya negano la gioia della bandiera a Semenyo e Cherki, certificando il crollo del City e la festa dell'Arsenal per il 18° Community Shield della propria storia.