"Sto divorziando e voi fate una partita di m...!": Guardiola, il discorso shock al City e il crollo dietro il no all'Italia

"Ho divorziato dalla donna più bella del pianeta: è mia moglie, o meglio, la mia ex moglie. E sapete perché? La amo incredibilmente, ma abbiamo perso la passione". Chissà cosa avranno provato i giocatori del Manchester City quando, al termine di una partita persa, Pep Guardiola si è rivolto a loro con queste parole, rivelate dalla serie Amazon sul City All or Nothing. Il tecnico rivela tutto il suo dolore per la separazione dalla ex moglie Cristina Serra con uno scopo ben preciso: innescare nei suoi calciatori quel fuoco dentro che serve per vincere le partite. "Lei mi ama, sì, ma abbiamo perso la passione. Ed è così che si gioca a calcio. Si gioca per qualcosa che si ha dentro, ma dov'è la passione? Nella vita, qualunque cosa tu faccia, falla con passione. Non voglio bravi giocatori, voglio giocatori con passione". Il Manchester City aveva appena perso 2-0 contro la Juventus in Champions League ed era nel pieno della crisi di risultati avvenuta nella prima parte della stagione 2024/25.
Le prime crepe nella vita personale risalgono al 2019, quando Serra tornò a Barcellona e lasciò Guardiola da solo. In seguito, quandò il tecnico rinnovò il suo contratto con il City nel novembre 2024 rinunciando quindi all'idea di lasciare il club, la situazione sarbbe peggiorata fino alla separazione. Nel documentario mostra un altro sfogo di Pep dopo un ko di Champions, stavolta contro il Bayer Leverkusen il 25 novembre 2025, in cui dice alla squadra: "Lascio la mia vita, il mio divorzio, la mia famiglia lontana... e tutto per voi. E cosa restituite? La prestazione di m.... che avete fatto. È una vergogna, ragazzi. E sapete cosa succederà: avrete un nuovo allenatore", alludendo al fatto che quella sarebbe potuta essere la sua ultima stagione a Manchester. Un altro squarcio eloquente della situazione complicata del tecnico arriva da un altro spezzone in cui la telecamera lo inquadra nel suo ufficio: "Nella mia vita ci sono stati molti cambiamenti in questo periodo, giusto? Ho divorziato, mi sono dovuto riassestare..." e alla domanda "Sei un uomo felice" Guardiola risponde laconico: "Nel mio lavoro, sì".
Secondo Manuel Estiarte, direttore delle operazioni del Manchester City, era importante che i giocatori capissero cosa avesse passato il loro allenatore: "Ho detto alla squadra: 'Per favore, dovete capire. Non state giocando con un allenatore che può essere un po' impulsivo, un po' intenso. Che a volte può essere un po' altalenante'. State vedendo un essere umano. Sta divorziando", ha dichiarato nel documentario. "È un argomento di cui non voglio parlare troppo perché è personale, però era necessario che la squadra non solo immaginasse Pep come allenatore, ma che per la prima volta lo vedesse come un essere umano", ha aggiunto.
Guardiola e il calcio: una pausa o un addio?
Dopo l'addio dal Manchester City, sfumata la possibilità di vederlo sulla panchina dell'Italia, Guardiola sembra intenzionato a prendersi una pausa: "Non so nemmeno io cosa farò. Sarà difficile tornare: ho bisogno di riflettere su molte cose avvenute nella mia vita personale. Ho bisogno di ritrovare me stesso in cose diverse. Ho bisogno di sedermi e staccare la spina per un po'. Questo è uno degli obiettivi principali", ha dichiarato nel documentario. Gli fa eco Txiki Begiristain, ds del City proprio nell'era Guardiola, dal 2012 al 2025, che dopo il ko per 3-0 con il Real Madrid in Champions diceva a Pep: "Puoi perdere 3-0, ma la vita continua e ci sono momenti fantastici da vivere con i tuoi amici. Se incontra solo persone del mondo del calcio, si ritroverà sulle stesse montagne russe che ha vissuto fin qui. Ha bisogno di tempo per uscire e per essere veramente se stesso".
Tornando ai rapporti con Cristina Serra, sembra che i due possano riappacificarsi in un futuro senza calcio: "Stanno lasciando la porta aperta a una riconciliazione. Potrebbe darsi che un giorno, quando Pep si ritirerà e tornerà a Barcellona, possano riprendere i loro rapporti", riporta la giornalista spagnola Lorena Vazquez.
Guardiola e la fame di vittoria
Il fattore che potrebbe convincere Guardiola a tornare ad allenare è la nostalgia della vittoria. Lo si evince anche dal documentario, in cui afferma che l'obiettivo che si pone ogni giorno "è la gioia e il piacere di vedere la mia squadra giocare bene. È talmente coinvolgente che i manager più anziani, una volta in pensione, vogliono tornare, e poi tornare ancora. Non possono farne a meno". Nella parte finale della sua esperienza decennale al City, il tecnico spagnolo ha mostrato alla squadra un filmato con i suoi momenti più belli, in cui confessa: "Ciò di cui vado più fiero è la storia che abbiamo lasciato in eredità, quella che abbiamo visto con i nostri occhi. Ed è stato un periodo davvero divertente. La gente era felicissima di vedere quella squadra giocare".
La crisi umana e personale dietro il no all'Italia
Proprio a causa di questioni familiari Guardiola aveva declinato la proposta della Nazionale italiana. Il mese scorso Paolo Maldini e Leonardo avevano tentato un blitz a Barcellona per cercare di convincerlo, promettendogli anche di avere voce in capitolo sulla riforma del settore giovanile italiano, tant'è che avevano visionato tutte le rose dall'Under 17 in su. Lo spagnolo si era addirittura messo a scrivere le formazioni sui fogli ed è stato molto vicino ad accettare, stando alle parole di Maldini, ma non c'è stato nulla da fare. Pep avrebbe accettato anche di guadagnare meno dell'ultimo ct Gattuso, ma veniva da 10 anni al City che Maldini ha definito "massacranti" e si era da poco operato alla schiena: motivi profondi, ai quali va aggiunta la crisi umana e personale dell'uomo.
Incassato il no di Guardiola, Maldini e Leonardo avevano virato su Andrea Pirlo, incontrando stavolta il no del presidente della FIGC Giovanni Malagò per la questione relativa ai rapporti delo stesso Pirlo con l'agenzia di scommesse russa. Malagò a quel punto ha comunicato che il nuovo ct lo avrebbe deciso lui, così secondo Maldini e Leonardo non c'erano più le condizioni di fiducia e si è giunti alle loro dimissioni, con la successiva nomina di Claudio Ranieri come direttore tecnico e il ritorno di Roberto Mancini come ct.
"Ho divorziato dalla donna più bella del pianeta: è mia moglie, o meglio, la mia ex moglie. E sapete perché? La amo incredibilmente, ma abbiamo perso la passione". Chissà cosa avranno provato i giocatori del Manchester City quando, al termine di una partita persa, Pep Guardiola si è rivolto a loro con queste parole, rivelate dalla serie Amazon sul City All or Nothing. Il tecnico rivela tutto il suo dolore per la separazione dalla ex moglie Cristina Serra con uno scopo ben preciso: innescare nei suoi calciatori quel fuoco dentro che serve per vincere le partite. "Lei mi ama, sì, ma abbiamo perso la passione. Ed è così che si gioca a calcio. Si gioca per qualcosa che si ha dentro, ma dov'è la passione? Nella vita, qualunque cosa tu faccia, falla con passione. Non voglio bravi giocatori, voglio giocatori con passione". Il Manchester City aveva appena perso 2-0 contro la Juventus in Champions League ed era nel pieno della crisi di risultati avvenuta nella prima parte della stagione 2024/25.
Le prime crepe nella vita personale risalgono al 2019, quando Serra tornò a Barcellona e lasciò Guardiola da solo. In seguito, quandò il tecnico rinnovò il suo contratto con il City nel novembre 2024 rinunciando quindi all'idea di lasciare il club, la situazione sarbbe peggiorata fino alla separazione. Nel documentario mostra un altro sfogo di Pep dopo un ko di Champions, stavolta contro il Bayer Leverkusen il 25 novembre 2025, in cui dice alla squadra: "Lascio la mia vita, il mio divorzio, la mia famiglia lontana... e tutto per voi. E cosa restituite? La prestazione di m.... che avete fatto. È una vergogna, ragazzi. E sapete cosa succederà: avrete un nuovo allenatore", alludendo al fatto che quella sarebbe potuta essere la sua ultima stagione a Manchester. Un altro squarcio eloquente della situazione complicata del tecnico arriva da un altro spezzone in cui la telecamera lo inquadra nel suo ufficio: "Nella mia vita ci sono stati molti cambiamenti in questo periodo, giusto? Ho divorziato, mi sono dovuto riassestare..." e alla domanda "Sei un uomo felice" Guardiola risponde laconico: "Nel mio lavoro, sì".
Secondo Manuel Estiarte, direttore delle operazioni del Manchester City, era importante che i giocatori capissero cosa avesse passato il loro allenatore: "Ho detto alla squadra: 'Per favore, dovete capire. Non state giocando con un allenatore che può essere un po' impulsivo, un po' intenso. Che a volte può essere un po' altalenante'. State vedendo un essere umano. Sta divorziando", ha dichiarato nel documentario. "È un argomento di cui non voglio parlare troppo perché è personale, però era necessario che la squadra non solo immaginasse Pep come allenatore, ma che per la prima volta lo vedesse come un essere umano", ha aggiunto.