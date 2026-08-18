"Sto divorziando e voi fate una partita di m...!": Guardiola, il discorso shock al City e il crollo dietro il no all'Italia

"Ho divorziato dalla donna più bella del pianeta: è mia moglie, o meglio, la mia ex moglie. E sapete perché? La amo incredibilmente, ma abbiamo perso la passione". Chissà cosa avranno provato i giocatori del Manchester City quando, al termine di una partita persa, Pep Guardiola si è rivolto a loro con queste parole, rivelate dalla serie Amazon sul City All or Nothing. Il tecnico rivela tutto il suo dolore per la separazione dalla ex moglie Cristina Serra con uno scopo ben preciso: innescare nei suoi calciatori quel fuoco dentro che serve per vincere le partite. "Lei mi ama, sì, ma abbiamo perso la passione. Ed è così che si gioca a calcio. Si gioca per qualcosa che si ha dentro, ma dov'è la passione? Nella vita, qualunque cosa tu faccia, falla con passione. Non voglio bravi giocatori, voglio giocatori con passione". Il Manchester City aveva appena perso 2-0 contro la Juventus in Champions League ed era nel pieno della crisi di risultati avvenuta nella prima parte della stagione 2024/25.

Le prime crepe nella vita personale risalgono al 2019, quando Serra tornò a Barcellona e lasciò Guardiola da solo. In seguito, quandò il tecnico rinnovò il suo contratto con il City nel novembre 2024 rinunciando quindi all'idea di lasciare il club, la situazione sarbbe peggiorata fino alla separazione. Nel documentario mostra un altro sfogo di Pep dopo un ko di Champions, stavolta contro il Bayer Leverkusen il 25 novembre 2025, in cui dice alla squadra: " Lascio la mia vita, il mio divorzio, la mia famiglia lontana... e tutto per voi. E cosa restituite? La prestazione di m.... che avete fatto. È una vergogna, ragazzi. E sapete cosa succederà: avrete un nuovo allenatore", alludendo al fatto che quella sarebbe potuta essere la sua ultima stagione a Manchester. Un altro squarcio eloquente della situazione complicata del tecnico arriva da un altro spezzone in cui la telecamera lo inquadra nel suo ufficio: "Nella mia vita ci sono stati molti cambiamenti in questo periodo, giusto? Ho divorziato, mi sono dovuto riassestare..." e alla domanda "Sei un uomo felice" Guardiola risponde laconico: "Nel mio lavoro, sì".

Secondo Manuel Estiarte, direttore delle operazioni del Manchester City, era importante che i giocatori capissero cosa avesse passato il loro allenatore: "Ho detto alla squadra: 'Per favore, dovete capire. Non state giocando con un allenatore che può essere un po' impulsivo, un po' intenso. Che a volte può essere un po' altalenante'. State vedendo un essere umano. Sta divorziando", ha dichiarato nel documentario. "È un argomento di cui non voglio parlare troppo perché è personale, però era necessario che la squadra non solo immaginasse Pep come allenatore, ma che per la prima volta lo vedesse come un essere umano", ha aggiunto.