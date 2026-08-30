Bruno Fernandes trascina lo United: super tripletta, Ipswich ko. Chelsea-Brighton, 4-3 pirotecnico!

Dopo la sconfitta all'esordio (2-0 interno contro l'Hull City) il Manchester United si riscatta e nella seconda giornata della Premier League batte 5-2 l' Ipswich . A decidere la sfida la tripletta di Bruno Fernandes e la rete di Mbeumo , oltre l'autogol di Greaves . Per gli ospiti guizzi di Davis e Akpom .

Ok Chelsea e Sunderland, pareggio tra Leeds e Brentford

Il Chelsea supera 4-3 a Stamford Brigde il Brighton e vola a punteggio pieno in classifica dopo due turni. Per la formazione guidata da Xabi Alonso in gol Lavia, Neto, Joao Pedro e Palmer. Non bastano agli ospiti i guizzi di Yalcouye e Gross, oltre all'autorete di Joao Pedro. Esordio immediato per il Dibu Martinez, appena arrivato dall'Aston Villa dopo esser stato corteggiato a lungo dalla Juve prima di virare su Vicario. Calvert-Lewin risponde a Schade nell'1-1 tra Leeds e Brentford, mentre sorride il Sunderland che piega il Fulham grazie a Isidor.