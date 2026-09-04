"Non fischiavo apposta, l’ho fatto prima del Var": l’ex arbitro scatena la polemica

Gli scandali arbitrali nel mondo del calcio italiano continuano a farla da padrone ( ecco l'arbitro di Juve-Milan ), ma non è che all'estero siano messi meglio. Anzi. L'ultimo caso venuto alla ribalta è avvenuto in Inghilterra a seguito di un'intervista rilasciata dall'ex direttore di gara Mike Dean , che per oltre 20 anni ha arbitrato in Premier League . Il fischietto inglese si è ritirato nel 2022 e ha raccontato alcuni aneddoti della sua lunga carriera nel podcast di Jamie Vardy. L'arbitro ha rivelato che con alcuni colleghi era solito organizzare delle sfide, se così si possono chiamare, in cui, ad esempio, facevano a gara per vedere chi riusciva a passare più tempo senza fischiare un fallo. " C'erano partite in cui ci divertivamo un mondo - ha raccontato -. Dicevamo: ‘Diamo il calcio d’inizio adesso, va bene?', e vedevamo per quanto tempo riuscivamo a resistere senza fischiare . L'ho fatto un paio di volte in Premier League prima dell’introduzione del VAR. Siamo riusciti a resistere 20 o 25 minuti senza fischiare . Facevo anche un'altra cosa in Premier League. Mi mettevo nel cerchio di centrocampo e vedevo per quanto tempo riuscivo a restarci prima di dover uscire . Era solo per scherzo. Una volta, in una partita, sono rimasto nel cerchio di centrocampo per circa 15 minuti senza uscirne" .

La presa di posizione del calcio inglese

Dichiarazioni che stanno facendo molto discutere in Inghilterra e che mettono ancora più in cattiva luce una categoria già molto criticata, in particolare dopo l'ultima stagione di Premier League. Secondo quanto riportato dalla Bbc, i vertici dell'arbitraggio inglese ritengono del tutto infondate le parole di Dean, mentre, come raccontato dall'ex arbitro Graham Scott a The Athletic, sarebbe tutto molto esagerato. "Era arrogante, uno showman. Pensava che fosse più importante lui della partita. Non ha bisogno adesso di inventare storie che infanghino la reputazione degli arbitri inglesi", ha spiegato.

Mike Dean e quell'esultanza per un gol

Nonostante una carriera lunghissima in Premier League, Mike Dean non è nuovo a questo tipo di scandali. Il caso più eclatante è avvenuto nel 2015, quando ha esultato in campo a un gol del Tottenham, sua squadra del cuore, contro l'Aston Villa. Un video che aveva fatto il giro di internet, e che l'arbitro inglese aveva provato a giustificare dicendo: "Ho esultato sì, ma per la mia straordinaria decisione di dare vantaggio e non fermare il gioco".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE