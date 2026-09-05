Haaland trascina il City, Maresca a punteggio pieno. Solo un pari per il Tottenham di De Zerbi

Tre su tre: il Manchester City di Maresca batte 1-0 in casa il Coventry City e vola a punteggio pieno. Decisivo un guizzo del solito Haaland. Solo un pari per 0-0, invece, per il Tottenham di De Zerbi sul campo del Nottingham Forest. Vuskovic risponde a Bogle nell'1-1 tra Brighton e Leeds, stesso risultato tra Brentford e Sunderland con i padroni di casa avanti con Janelt per vedersi poi ripresi da un rigore dell'ex Roma Le Fee. Pari per 2-2 tra Newcastle e Bournemouth: ospiti avanti di due con Tavernier e l'autogol dell'ex Milan Thiaw, poi la rimonta dei padroni di casa con i guizzi di Barnes e Ramsey.