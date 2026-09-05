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Haaland trascina il City, Maresca a punteggio pieno. Solo un pari per il Tottenham di De Zerbi

I Blue di Manchester si impongono di misura contro il Coventry, gli Spurs non vanno oltre lo 0-0 sul campo del Nottingham Forest
2 min
Haalandmarescade zerbi
Haaland trascina il City, Maresca a punteggio pieno. Solo un pari per il Tottenham di De Zerbi© Getty Images

Tre su tre: il Manchester City di Maresca batte 1-0 in casa il Coventry City e vola a punteggio pieno. Decisivo un guizzo del solito Haaland. Solo un pari per 0-0, invece, per il Tottenham di De Zerbi sul campo del Nottingham Forest. Vuskovic risponde a Bogle nell'1-1 tra Brighton e Leeds, stesso risultato tra Brentford e Sunderland con i padroni di casa avanti con Janelt per vedersi poi ripresi da un rigore dell'ex Roma Le Fee. Pari per 2-2 tra Newcastle e Bournemouth: ospiti avanti di due con Tavernier e l'autogol dell'ex Milan Thiaw, poi la rimonta dei padroni di casa con i guizzi di Barnes e Ramsey.

Rimonta Crystal Palace. Pari Aston Villa

Con questo pareggio il Newcastle sale a 5 punti in classifica, mentre il Bournemouth si porta a quota 2. Infine, rocambolesca vittoria del Crystal Palace sul campo del Fulham, che era passato due volte avanti con King e Palacios. Il Crystal, però, non ha gettato la spugna rimontando prima le dei reti con una doppietta di Mitchell e poi conquistare il bottino pieno grazie a Chilwell. Termina invece con un pareggio a reti inviolate la trasferta dell'Aston Villa di Unai Emery sul campo dell'Hull City. Già reduci dal ko interno con l'Arsenal e prima ancora dalla disfatta di Brighton all'esordio, i Villans rimandano ancora l'appuntamento con la prima vittoria stagionale. L'agenda di Emery mette ora in programma il debutto in Champions League contro il Brugge in trasferta. 

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