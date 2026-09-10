Conte, titolo revocato? Scoppia la polemica: "Infrante regole finanziarie, era nostro"

Le violazioni del Chelsea

A luglio il Chelsea è stato multato per 10 milioni di sterline e gli è stata inflitta una squalifica sospesa per due partite in relazione alle violazioni delle regole della Premier League durante l'era di Roman Abramovich. Il club londinese ha ammesso 74 violazioni delle normative della FA riguardanti gli agenti, la collaborazione con intermediari e gli investimenti di terzi nei giocatori. I proprietari Todd Boehly e Clearlake Capital hanno autodenunciato le violazioni alle autorità calcistiche nel 2022, quando erano in procinto di acquistare il club dal miliardario russo Abramovich. In particolare le violazioni riguardavano accordi per portare Eden Hazard, Willian, David Luiz e Nemanja Matic a Stamford Bridge, tutti fondamentali per il trionfo del Chelsea nel 2016-17 sotto la guida di Antonio Conte.

Rabbia Pochettino

"Avremmo dovuto vincere una Premier League, avremmo dovuto riceverla", ha detto Pochettino. "Se ciò fosse vero, allora meriteremmo sicuramente di diventare campioni quell'anno. Sono stati puniti, lo hanno ammesso? Quindi è così. Il titolo dovrebbe essere assegnato alla squadra seconda. Possiamo dire che hanno segnato gol, hanno vinto partite. Ok. Ma è del tutto giusto dire che non abbiamo gareggiato prima dell'inizio della stagione con le stesse opportunità. Forse con le stesse regole avremmo potuto ingaggiare giocatori che avrebbero reso la squadra migliore o segnato più gol". Pochettino ha allenato il Chelsea nel 2023-24: "Non ho dubbi e non ho paura di dire la verità. I tifosi del Chelsea saranno arrabbiati con me ma se fossimo al Tottenham e infrangessimo le regole, ammetterei lo stesso - conclude l'allenatore argentino - Non meritiamo il titolo perché abbiamo infranto le regole".