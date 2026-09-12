Liverpool e Chelsea inciampano in casa. Il Tottenham non sa più vincere. Male l'Aston Villa

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L'Hull City spaventa anche il Chelsea e torna da Stamford Bridge con un pari che lo conferma comunque al terzo posto, alle spalle del duo Arsenal-City. Sotto dopo sette minuti (in gol Rogers), i Tigers la ribaltano con una doppietta di Belloumi ma al 66' Joao Pedro evita ai suoi la seconda sconfitta di fila. Partito bene in Champions, con la vittoria in rimonta sull'Atletico Madrid, il Liverpool non riesce invece a decollare in campionato: 0-0 ad Anfield contro il Fulham (primo punto per i Cottagers) e terzo pari in quattro gare. Pessimo avvio di campionato invece per l'Aston Villa, battuto anche dal Nottingham Forest: Alysson rimedia al vantaggio di Delap ma nel finale Igor Jesus firma il 2-1 che condanna gli uomini di Emery alla terza sconfitta. Rocambolesca vittoria dell'Ipswich Town a Selhurst Park (3-2 con gol decisivo di Flemming al 90' ma Crystal Palace in 10 dal 34' per il rosso a Disasi), la doppietta di Schade permette al Brentford di uscire con un punto dalla trasferta di Bournemouth: 2-2 al Vitality Stadium. Pari a reti inviolate tra Tottenham ed Everton con gli Spurs di De Zerbi che restano a zero gol all'attivo.
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