Il primo derby di Maresca: City all'ombra di Pep, United favorito. La Premier si infiamma

A Manchester, sp onda United, la storia è ancora lì, inta tta nei libri e nella memoria di chi ha qualche anno in più, ma sempre più sbiadita sotto la polvere di un presente che racconta un’altra verità. Quando, nelle scorse ore, Elliot Anderson, uno dei tanti nuovi acquisti del Man City, ha definito candidamente i Citizens “Kings of Manchester”, nessuno è sobbalzato sulla sedia. Nessuno, tra i presenti, ha sentito il bisogno di fermarlo e dirgli: “Senti, ragazzo, ma sai cosa rappresenta il Man United nella storia?”. La verità è che gli ultimi 15 anni hanno completamente capovolto le gerarchie: mentre lo United è diventato la brutta copia di sé stesso, il City ha costruito un impero calcistico fra i più potenti al mondo, annientando rapporti di forza che la storia aveva consolidato in modo così saldo da farli apparire immutabili. E allora perché stupirsi se un ragazzo del 2002 considera il City la squadra regina di Manchester? Per Anderson, e per un’intera generazione cresciuta guardando il calcio in questi anni, la storia è questa. Eppure, quello che andrà in scena a Old Trafford sarà un derby diverso. Per la prima volta, dopo 10 anni e 20 trofei vinti, a guidare i Blue di Manchester non ci sarà Guardiola. Una circostanza a cui nessuno, per il momento, è riuscito ad attribuire un peso specifico chiaro. L’inizio dell’era Maresca, fatto salvo il Community Shield, è stato indolore, molto più agevole di quanto ci si potesse aspettare considerando lo spessore del predecessore e i tanti cambi in rosa. All’italiano, però, spetta un compito complicato: ricostruire la rosa continuando a vincere. Il materiale a disposizione è di primissimo ordine: per questo la pressione sulle spalle di Maresca è altissima. Il City che si presenta al derby è una squadra che si sta rifacendo la pelle. In estate hanno salutato alcuni dei protagonisti dell’ultimo ciclo. E per colmare quei vuoti il club ha messo sul tavolo una cifra che sfiora i 460 milioni di sterline. Il problema, per Maresca, è che al City il tempo della ricostruzione non esiste.