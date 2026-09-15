“Quel gol non era valido”: il Var chiede scusa allo United e sospende due arbitri

LONDRA - Nel calcio ai tempi del Var può anche succedere che un derby di Manchester regali più discussioni dopo il fischio finale che emozioni in campo. In realtà, più che discussioni, quanto accaduto dopo l’1-0 del Man City ha sollevato polemiche, veleni e soprattutto un episodio inedito: un’ammissione di colpa, con tanto di scuse al Man United, da parte di Pro Ref, l’organismo che governa gli arbitri della Premier. Tutto nasce dall’episodio che ha deciso il match, la rete segnata da Haaland al 15' della ripresa, prima annullata dall’assistente per fuorigioco del numero 9 e poi convalidata dal Var. Il gol di Haaland era regolare: o meglio, la posizione di Haaland era regolare. Il gol, però, non avrebbe dovuto essere convalidato. Sembra un paradosso, ma è esattamente ciò che ha ammesso Pro Ref. Se l’attaccante del City era tenuto in gioco da Dorgu, prima di lui aveva però provato ad avventarsi sul pallone Enzo Fernández, in posizione nettamente irregolare. Il Var ha corretto soltanto la posizione di Haaland, senza considerare l’impatto dell’argentino sull’azione e senza chiedere a Oliver di rivedere l’episodio al monitor, come avrebbe dovuto. Pro Ref ha quindi contattato lo United per presentare le proprie scuse formali, ammettendo che il Var, Donohue, e il suo assistente Antrobus non hanno riconosciuto il "possibile impatto sull’azione" di Fernández e avrebbero dovuto raccomandare a Oliver una revisione.
Sospesi i due ufficiali al video, ma il caos non si placa
Prima delle scuse era stato Carrick a tuonare. «Non riesco a capire come possano interpretare il gioco in questo modo», aveva detto il tecnico dello United, sottolineando il paradosso di un sistema nel quale «ci sono così tanti livelli, così tante persone, così tanti schermi e così tanti uffici» per aiutare gli arbitri a prendere le decisioni corrette. E ancora: «Se questa è l’interpretazione del regolamento allora è preoccupante». Le conseguenze della presa di posizione di Pro Ref sono arrivate immediatamente: Donohue e Antrobus sono stati esclusi dalle designazioni per il prossimo turno di Premier per decisione del designatore Howard Webb. Ma la pressione su Pro Ref non si è fermata. Anche l’Arsenal ha annunciato che contatterà l’organismo per discutere delle irregolarità riscontrate nelle proprie partite. I Gunners hanno vinto 2-0 a Sunderland, ma Arteta si è infuriato per il rigore concesso ai padroni di casa: «Come può essere rigore? Onestamente, non riesco a trovare una spiegazione». A cavalcare la polemica è stato poi Wayne Rooney: «Sono stufo di questo Var. Ha tolto tutta l’emozione al gioco, l’energia con cui si gioca». Insomma, anche nel mondo apparentemente perfetto della Premier quella tecnologia che avrebbe dovuto azzerare gli errori continua a suscitare polemiche, lasciando una domanda sul tavolo: non tanto se essa sia in grado di migliorare il calcio, quanto se chi la utilizza sia in grado di interpretare allo stesso modo ciò che vede.