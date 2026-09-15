“Quel gol non era valido”: il Var chiede scusa allo United e sospende due arbitri

LONDRA - Nel calcio ai tempi del Var può anche succedere che un derby di Manchester regali più discussioni dopo il fischio finale che emozioni in campo. In realtà, più che discussioni, quanto accaduto dopo l’1-0 del Man City ha sollevato polemiche, veleni e soprattutto un episodio inedito: un’ammissione di colpa, con tanto di scuse al Man United, da parte di Pro Ref, l’organismo che governa gli arbitri della Premier. Tutto nasce dall’episodio che ha deciso il match, la rete segnata da Haaland al 15' della ripresa, prima annullata dall’assistente per fuorigioco del numero 9 e poi convalidata dal Var. Il gol di Haaland era regolare: o meglio, la posizione di Haaland era regolare. Il gol, però, non avrebbe dovuto essere convalidato. Sembra un paradosso, ma è esattamente ciò che ha ammesso Pro Ref. Se l’attaccante del City era tenuto in gioco da Dorgu, prima di lui aveva però provato ad avventarsi sul pallone Enzo Fernández, in posizione nettamente irregolare. Il Var ha corretto soltanto la posizione di Haaland, senza considerare l’impatto dell’argentino sull’azione e senza chiedere a Oliver di rivedere l’episodio al monitor, come avrebbe dovuto. Pro Ref ha quindi contattato lo United per presentare le proprie scuse formali, ammettendo che il Var, Donohue, e il suo assistente Antrobus non hanno riconosciuto il "possibile impatto sull’azione" di Fernández e avrebbero dovuto raccomandare a Oliver una revisione.