A 15 anni vuole rescindere con lo United, le top d'Europa su di lui! Chi è JJ Gabriel

JJ Gabriel, 15 anni, ha chiesto di andarsene dopo non essere stato impiegato nella partita d'esordio del Manchester United in Champions League contro il Sabah la scorsa settimana. Il club aveva programmato di includere Gabriel nella rosa per la partita del terzo turno di Coppa di Lega contro il Brighton, in programma mercoledì sera, dove avrebbe potuto diventare il giocatore più giovane di sempre dello United. Gabriel non si allena con la prima squadra da due settimane, ma ha segnato cinque gol nelle sue tre presenze con le squadre Under 21 e Under 19. City, Chelsea e Barcellona sono interessate a Gabriel, che in questa stagione è stato incluso nella rosa del Manchester United per la Premier League.