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A 15 anni vuole rescindere con lo United, le top d'Europa su di lui! Chi è JJ Gabriel

La stellina dei Red Devils ha chiesto la risoluzione del contratto col club di Manchester: la situazione
2 min
jj gabrielManchester United
A 15 anni vuole rescindere con lo United, le top d'Europa su di lui! Chi è JJ Gabriel

JJ Gabriel, 15 anni, ha chiesto di andarsene dopo non essere stato impiegato nella partita d'esordio del Manchester United in Champions League contro il Sabah la scorsa settimana. Il club aveva programmato di includere Gabriel nella rosa per la partita del terzo turno di Coppa di Lega contro il Brighton, in programma mercoledì sera, dove avrebbe potuto diventare il giocatore più giovane di sempre dello United. Gabriel non si allena con la prima squadra da due settimane, ma ha segnato cinque gol nelle sue tre presenze con le squadre Under 21 e Under 19. City, Chelsea e Barcellona sono interessate a Gabriel, che in questa stagione è stato incluso nella rosa del Manchester United per la Premier League.

Il futuro di Gabriel, la situazione

Il Manchester United spera di ricucire i rapporti con Gabriel e il suo entourage, ma richiederebbe un ingente indennizzo in caso di sua partenza. Gabriel ha richiesto la rescissione del suo attuale contratto, che scade al termine della stagione. Secondo fonti ben informate, alle agenzie interessate sarebbero state richieste somme ingenti per rappresentare Gabriel in vista di un trasferimento potenzialmente redditizio: il Barcellona sta cercando di convincere Gabriel, che ha trascorso parte della sua estate in Catalogna.

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