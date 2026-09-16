Altro flop De Zerbi, buttato fuori in Coppa di Lega: “È ingiusto, credo ancora nel Tottenham”

Il Tottenham non riesce a invertire la rotta : gli Spurs sono già fuori dalla Coppa di Lega, eliminati dal Liverpool 3-1, e continuano a rimandare l'appuntamento con la prima vittoria e il primo gol in Premier League. Dopo quattro giornate di campionato sono appena due i punti raccolti, senza reti all'attivo. In Coppa, invece, il primo gol della stagione è arrivato dopo 429 minuti di gioco: lo ha segnato di testa Conor Gallagher, quando però il Liverpool era già avanti 2-0.

"Se troviamo il click..."

"Dobbiamo tirare di più e tirare meglio, ma siamo dispiaciuti per il risultato. Sono deluso, frustrato - ha ammesso Roberto De Zerbi, che si è scusato coi tifosi per l'eliminazione -. Penso che sia ingiusto, ma dobbiamo accettare questo momento sfortunato ed essere più forti". L'allenatore italiano, arrivato ad aprile e legato agli Spurs da un contratto quinquennale, non sembra comunque in discussione nel breve periodo. La società gli ha affidato un progetto di lungo termine e lo stesso De Zerbi ha ribadito in estate di voler costruire una squadra capace di competere ai vertici. "Credo nei miei giocatori, ho molta fiducia e una grande opinione di loro - ha ribadito anche martedì sera dopo la sconfitta di Anfield -. Quando arriveremo a trovare il click, a vincere una partita, penso che ci divertiremo con questi giocatori, perché la qualità è incredibile".

"Abbiamo qualità per segnare"

Contro il Liverpool, in effetti, il Tottenham ha creato occasioni e mostrato segnali di reazione: Lucas Bergvall, Mohammed Kudus, Omar Marmoush e Savio hanno avuto opportunità importanti, ma senza concretizzare. "Non so se il momento in cui l'attacco si sbloccherà avverà sabato prossimo - ha ammesso De Zerbi -. Abbiamo abbastanza qualità per segnare molti gol". E sabato arriva a Londra un'altra squadra in difficoltà, l'Aston Villa di Unai Emery, che dopo quattro giornate ha raccolto un solo punto. Una sfida che potrebbe offrire agli Spurs l'occasione per interrompere la striscia negativa, prima di arrivare a ottobre ancora senza vittorie in Premier. "È un momento difficile, ma dobbiamo essere più forti, prepararci al meglio per la prossima partita e trovare questo scatto", ha concluso De Zerbi.