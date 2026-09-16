Sedici anni e doppietta con l'Arsenal, tutti pazzi per Dowman! Arteta: "È incredibile"

Due gol, entrambi di pregevole fattura, per confermare che all' Arsenal è nata una nuova stella: Max Dowman, 16 anni, ha trascinato i Gunners nel 4-2 contro l'Ipswich Town in Carabao Cup , firmando una doppietta che lo ha proiettato ancora una volta al centro dell'attenzione. Ma di fronte alla prevedibile eccitazione mediatica che ne è scaturita, il suo allenatore Mikel Arteta ha subito invitato alla prudenza. "Ha 16 anni e dobbiamo essere molto cauti. Non vogliamo fermarlo, non vogliamo frenarlo: dobbiamo farlo crescere e siamo pienamente consapevoli di ciò di cui ha bisogno. Avrà delle opportunità".

Il record di Rooney

Dowman, che la scorsa stagione aveva già collezionato 13 presenze, ha giocato tutti i 90 minuti a Portman Road dopo essere rimasto finora in panchina in questa stagione. Il primo gol è arrivato dopo un'azione personale, con il giovane talento capace di infilarsi tra i difensori e mandarli fuori causa prima di concludere. "È incredibile, è imprevedibile, può andare in qualsiasi direzione, è così fluido, così bello da vedere", ha commentato Arteta. Nel secondo il ragazzo inglese ha invece mostrato freddezza e precisione, piazzando il pallone nell'angolo basso. Una doppietta che lo rende appena il secondo sedicenne nella storia di una squadra di Premier League a segnare due reti nella stessa partita in una competizione ufficiale, dopo Wayne Rooney con l'Everton contro il Wrexham nel 2002, proprio in Coppa di Lega.

Una futura stella

L'esplosione di Dowman non è una novità assoluta. Nella passata stagione aveva già stabilito diversi primati, diventando il più giovane giocatore dell'Arsenal a esordire e partire titolare in Champions League e il più giovane titolare e marcatore dei Gunners in Premier League, oltreché il più precoce vincitore del campionato. "Con il livello che abbiamo imposto, riuscire a non deludere è estremamente difficile, ma lui sta affrontando la situazione sempre meglio - ha sottolineato Arteta -. Non è facile contenere l'hype, lo capisco. Ma dobbiamo prenderci cura di lui. Ha solo 16 anni". Il suo compagno di squadra, il centrocampista spagnolo Mikel Merino, neocampione del mondo, lo ha definito "un talento incredibile" e una futura stella, invitandolo però a "tenere occhi e orecchie atperti e continuare a imparare". Anche perché, come ha ricordato Arteta, "in questo campionato, con le sue aspettative, dobbiamo assicurarci che ogni volta che lo inseriamo sia nel contesto giusto, con la giusta preparazione".