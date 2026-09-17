JJ Gabriel nuovo caso Pogba? Perché il 'Messi di 15 anni' vuole lasciare lo United e le big in agguato

Tutti pazzi per JJ Gabriel

Oltre ai blaugrana, Psg e Bayern Monaco hanno già bussato alla sua porta ma alla fine potrebbe spuntarla il Real Madrid. Secondo la BBC Sport, ci sarebbero i Blancos in pole per JJ Gabriel. Il club di Florentino Perez sarebbe pronto a tesserarlo subito per il Castilla, la seconda squadra che gioca nella terza divisione spagnola. Gabriel, 16 anni il prossimo 6 ottobre, avrebbe maturato la decisione di lasciare il Manchester United, condizionata anche dal padre-agente, a causa delle promesse che il club non avrebbe mantenuto sul percorso che lo avrebbe dovuto portare in prima squadra. A Old Trafford non hanno ancora rinunciato all'idea di trattenerlo e ribattono che lo avrebbero fatto debuttare in Carabao Cup (i Red Devils sono stati eliminati dal Brighton: avanti 2-0 si sono fatti rimontare 2-3 davanti ai propri tifosi) - sarebbe diventato il più giovane esordiente nella storia del club - dopo che Carrick gli aveva regalato i primi minuti nel pre-campionato, contro l'Atletico Madrid. L'esordio in prima squada, però, non è ancora avvenuto e lui, che incanta con i pari età, non vuole più aspettare. Per accaparrarselo i top club europei sono pronti a una vera e propria asta.