JJ Gabriel nuovo caso Pogba? Perché il 'Messi di 15 anni' vuole lasciare lo United e le big in agguato

JJ Gabriel, 15 anni, ha chiesto di andarsene dopo il mancato impiego nella partita d'esordio del Manchester United in Champions League contro il Sabah la scorsa settimana (nella gara di Youth League ha invece segnato una tripletta nel 5-0 finale). Il club aveva programmato di includerlo nella rosa per la partita del terzo turno di Coppa di Lega contro il Brighton, in programma mercoledì sera, dove sarebbe potuto diventare il giocatore più giovane di sempre dello United. Gabriel non si allena con la prima squadra da due settimane, ma ha segnato cinque gol nelle sue tre presenze con le squadre Under 21 e Under 19. City, Chelsea e Barcellona sono interessate al "nuovo Messi", che in questa stagione è stato incluso nella rosa del Manchester United per la Premier League.
Il futuro di Gabriel, la situazione
Il Manchester United spera di ricucire i rapporti con Gabriel e il suo entourage, ma richiederebbe un ingente indennizzo in caso di sua partenza. Gabriel ha richiesto la rescissione del suo attuale contratto, che scade al termine della stagione. Secondo fonti ben informate, alle agenzie interessate sarebbero state richieste somme ingenti per rappresentare Gabriel in vista di un trasferimento potenzialmente redditizio: il Barcellona sta cercando di convincere Gabriel, che ha trascorso parte della sua estate in Catalogna.
Tutti pazzi per JJ Gabriel
Oltre ai blaugrana, Psg e Bayern Monaco hanno già bussato alla sua porta ma alla fine potrebbe spuntarla il Real Madrid. Secondo la BBC Sport, ci sarebbero i Blancos in pole per JJ Gabriel. Il club di Florentino Perez sarebbe pronto a tesserarlo subito per il Castilla, la seconda squadra che gioca nella terza divisione spagnola. Gabriel, 16 anni il prossimo 6 ottobre, avrebbe maturato la decisione di lasciare il Manchester United, condizionata anche dal padre-agente, a causa delle promesse che il club non avrebbe mantenuto sul percorso che lo avrebbe dovuto portare in prima squadra. A Old Trafford non hanno ancora rinunciato all'idea di trattenerlo e ribattono che lo avrebbero fatto debuttare in Carabao Cup (i Red Devils sono stati eliminati dal Brighton: avanti 2-0 si sono fatti rimontare 2-3 davanti ai propri tifosi) - sarebbe diventato il più giovane esordiente nella storia del club - dopo che Carrick gli aveva regalato i primi minuti nel pre-campionato, contro l'Atletico Madrid. L'esordio in prima squada, però, non è ancora avvenuto e lui, che incanta con i pari età, non vuole più aspettare. Per accaparrarselo i top club europei sono pronti a una vera e propria asta.
Come Pogba?
Il caso JJ Gabriel riaccende a Old Trafford un ricordo tutt’altro che piacevole: quello di Paul Pogba. Anche allora il Manchester United si trovò davanti al rischio di perdere quasi a costo zero uno dei talenti migliori del proprio vivaio, senza riuscire a convincerlo della bontà del percorso verso la prima squadra. Pogba scelse la Juventus e tornò quattro anni dopo per una cifra record. Gabriel è molto più giovane e la sua storia è ancora tutta da scrivere, ma il copione presenta qualche somiglianza di troppo: grande talento, sirene europee e uno United chiamato a evitare un altro clamoroso rimpianto.
JJ Gabriel, 15 anni, ha chiesto di andarsene dopo il mancato impiego nella partita d'esordio del Manchester United in Champions League contro il Sabah la scorsa settimana (nella gara di Youth League ha invece segnato una tripletta nel 5-0 finale). Il club aveva programmato di includerlo nella rosa per la partita del terzo turno di Coppa di Lega contro il Brighton, in programma mercoledì sera, dove sarebbe potuto diventare il giocatore più giovane di sempre dello United. Gabriel non si allena con la prima squadra da due settimane, ma ha segnato cinque gol nelle sue tre presenze con le squadre Under 21 e Under 19. City, Chelsea e Barcellona sono interessate al "nuovo Messi", che in questa stagione è stato incluso nella rosa del Manchester United per la Premier League.
Il futuro di Gabriel, la situazione
Il Manchester United spera di ricucire i rapporti con Gabriel e il suo entourage, ma richiederebbe un ingente indennizzo in caso di sua partenza. Gabriel ha richiesto la rescissione del suo attuale contratto, che scade al termine della stagione. Secondo fonti ben informate, alle agenzie interessate sarebbero state richieste somme ingenti per rappresentare Gabriel in vista di un trasferimento potenzialmente redditizio: il Barcellona sta cercando di convincere Gabriel, che ha trascorso parte della sua estate in Catalogna.