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Imbarazzo De Zerbi, altro ko: ne prende 3 in casa! Spurs a picco dopo quasi 400 milioni spesi

L'Aston Villa domina e si porta sul 3-0: nel finale i padroni di casa trovano due reti utili solo a rendere meno amaro il passivo
2 min
de zerbiTottenham-Aston VillaPremier League

LONDRA (Regno Unito di Gran Bretagna) - Per la terza volta in cinque partite stagionali di Premier League - dopo due pareggi di fila, e quindi ancora a corto di vittorie - crolla il Tottenham di Roberto De Zerbi: tra le mura amiche dell'Hotspur Stadium, infatti, la formazione londinese, attualmente in piena zona retrocessione con soli due punti sin qui raccolti, cade 3-2 contro l'Aston Villa.

Il match

A punire il Tottenham ci pensano prima Manzambi, al quarto minuto di recupero del primo tempo, poi Jackson, al 22' della ripresa, e infine Buendia, a 11' dal termine. I padroni di casa, che perdono anche Porro per infortunio dopo neanche 20', troverebbero il pari all'ora esatta di gioco con Kudus, rete tuttavia cancellata pochi minuti più tardi a seguito dell'intervento del Var. In campo insieme nel cuore del centrocampo per 85' Bentancur e Tonali, rispettivamente sostituiti da Bergvall e Gallagher: è proprio quest'ultimo, una manciata di secondi più tardi, a rendere meno amaro il passivo, 'imitato' da Van Hecke al 98'. Con oltre 366 milioni speso sul mercato, i tabloid britannici non fanno sconti: la panchina di De Zerbi starebbe iniziando a traballare fortemente...

 

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