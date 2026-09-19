Imbarazzo De Zerbi, altro ko: ne prende 3 in casa! Spurs a picco dopo quasi 400 milioni spesi

Il match

A punire il Tottenham ci pensano prima Manzambi, al quarto minuto di recupero del primo tempo, poi Jackson, al 22' della ripresa, e infine Buendia, a 11' dal termine. I padroni di casa, che perdono anche Porro per infortunio dopo neanche 20', troverebbero il pari all'ora esatta di gioco con Kudus, rete tuttavia cancellata pochi minuti più tardi a seguito dell'intervento del Var. In campo insieme nel cuore del centrocampo per 85' Bentancur e Tonali, rispettivamente sostituiti da Bergvall e Gallagher: è proprio quest'ultimo, una manciata di secondi più tardi, a rendere meno amaro il passivo, 'imitato' da Van Hecke al 98'. Con oltre 366 milioni speso sul mercato, i tabloid britannici non fanno sconti: la panchina di De Zerbi starebbe iniziando a traballare fortemente...