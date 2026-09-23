Le Fée, l'ex Roma rinnova con il Sunderland fino al 2031: "Questo solo l'inizio"

Sei presenze nella prima parte della stagione 2024-2025 con la maglia della Roma, poi il trasferimento a gennaio al Sunderland. In Italia una parentesi sfortunata, una vera e propria meteora del club giallorosso ed invece in Inghilterra è arrivato il rilancio. Tra il club inglese ed Enzo Le Fée è stato amore a prima vista , tanto che i "black cats" lo hanno subito riscattato e oggi gli hanno rinnovato il contratto fino al 2031. Centrocampista francese classe 2000 , è stato tra i protagonisti sia della promozione di due stagioni fa, sia della qualificazione in Europa League ottenuta nella scorsa Premier.

Le parole di Le Fée

"Sono davvero felice di aver firmato un nuovo contratto con il Sunderland - il commento di Le Fée -. Dal momento in cui sono arrivato, ho percepito la passione dei tifosi e l'ambizione di tutti nel club; ho vissuto momenti bellissimi qui. Abbiamo ottenuto qualcosa di speciale insieme nelle ultime stagioni, ma credo che questo sia solo l'inizio. Mi sento perfettamente ambientato e sono entusiasta di continuare a crescere, competere ai massimi livelli e contribuire alla crescita della squadra. Sono molto orgoglioso di indossare la maglia del Sunderland e non vedo l'ora di scoprire cosa riusciremo a realizzare insieme nei prossimi anni".