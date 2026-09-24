Manchester United nei guai: debito da oltre 1 miliardo, in vendita anche parte dell'Old Trafford
Il Manchester United mette in vendita zolle del prato di Old Trafford: 125 sterline ciascuna, l'equivalente di circa 140 euro. La prima tranche è già andata esaurita. L'iniziativa è stata lanciata nello stesso giorno in cui il club ha comunicato che il proprio debito complessivo ha superato il miliardo di sterline. Il dato arriva a fronte di ricavi record per oltre 730 milioni di euro nell'esercizio 2025-'26 e di un utile operativo di poco meno di 25 milioni. Il bilancio si è tuttavia chiuso con una perdita netta di 48 milioni. Il club ha inoltre confermato di aver speso più di 70 milioni di euro per acquistare i terreni destinati al nuovo stadio, un progetto dal costo complessivo stimato oltre i due miliardi.
Manchester United, in vendita pezzi di Old Trafford
Intanto, quest'estate Old Trafford ha visto il rifacimento del terreno di gioco per la prima volta in 14 anni, con il prato rimosso fino alle fondamenta. Parte dell'erba è stata conservata: sezioni di sette centimetri per lato sono state inserite in piccoli cubi di vetro, racchiusi in una custodia nera. Un souvenir del teatro dei 'Red Devils', presentato dal club come un ricordo delle partite più iconiche disputate nello storico impianto. Come afferma il proverbio: "a mali estremi, estremi rimedi". Si può racchiudere in questa frase l'attuale condizione del Manchester United, costretto a fronteggiare un brutto periodo in termini economici, così come lo stesso si può dire in merito agli ultimi risultati raccolti da Carrick. I Red Devils, infatti, si trovano attualmente al 12° posto in classifica in Premier League a quota 5 punti in altrettante partite. Una sola vittoria per la squadra rossa di Manchester - quella contro l'Ipswich per 5-2 -, a cui si vanno ad aggiungere due pareggi e due sconfitte (una nel derby col City). Non il periodo migliore per lo United...
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