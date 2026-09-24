Manchester United nei guai: debito da oltre 1 miliardo, in vendita anche parte dell'Old Trafford

Il Manchester United mette in vendita zolle del prato di Old Trafford: 125 sterline ciascuna, l'equivalente di circa 140 euro. La prima tranche è già andata esaurita. L'iniziativa è stata lanciata nello stesso giorno in cui il club ha comunicato che il proprio debito complessivo ha superato il miliardo di sterline. Il dato arriva a fronte di ricavi record per oltre 730 milioni di euro nell'esercizio 2025-'26 e di un utile operativo di poco meno di 25 milioni. Il bilancio si è tuttavia chiuso con una perdita netta di 48 milioni. Il club ha inoltre confermato di aver speso più di 70 milioni di euro per acquistare i terreni destinati al nuovo stadio, un progetto dal costo complessivo stimato oltre i due miliardi.