A lezione da Rooney: "Campione senza essere arrivato primo? Non sarei a mio agio"
Secondo Wayne Rooney, il Manchester United non meriterebbe i titoli della Premier League qualora fossero revocati al Manchester City per violazione delle norme finanziarie. Il City farà ricorso contro l'eventuale sanzione - non ancora annunciata - che potrebbe prevedere anche la revoca degli otto titoli di Premier League vinti dal 2008 a oggi. Gli ex compagni di squadra di Rooney allo United, Rio Ferdinand e David de Gea, hanno affermato che al loro vecchio club dovrebbero essere assegnati i titoli a posteriori. Rooney non ritiene che lo United, o qualsiasi altra squadra, dovrebbe accettare titoli dopo essersi classificato secondo.
Rooney: "Non mi sentirei a mio agio ad accettare"
"A essere sincero, non mi sentirei a mio agio ad accettare, perché non credo che ce lo siamo meritato", ha dichiarato al podcast 'Stick to United'. "Mi metto nei panni dei loro giocatori: loro hanno fatto tutto il possibile per vincere il titolo della Premier League e, nella loro mente, ci sono riusciti. Se capitasse a me, se all'improvviso si scoprisse che il Manchester United ha fatto la stessa cosa e mi venisse tolto il titolo della Premier, ne sarei assolutamente distrutto", ha detto l'ex calciatore, oggi quarantenne, in merito alla questione relativa alla potenziale penalizzazione che potrebbe scontare il Manchester City.
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