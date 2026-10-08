Maresca sui giocatori del City: "Non sono preoccupati. Sanno che fuori c'è un po' di rumore ma..."

Le parole di Maresca

"L'atmosfera è fantastica, a dire il vero - ha assicurato il tecnico italiano rispondendo a chi gli chiedeva dell'umore nello spogliatoio - I giocatori sono entusiasti per le prossime due partite - aggiunge riferendosi anche al confronto di mercoledì in Champions col Psg - Ma soprattutto sono entusiasti perché in questo momento siamo primi in classifica. I giocatori sono concentrati solo su questo. Sanno che ciò che possiamo controllare è l'aspetto calcistico: non sono affatto preoccupati per le altre questioni. Conoscono la loro professione e sanno che fuori c'è un po' di rumore, ma non se ne preoccupano troppo. In questo momento sono concentrati soltanto su come possiamo battere il Liverpool e su come, insieme ai tifosi, possiamo provare a vincere ad Anfield". A livello personale Maresca garantisce di essere "molto calmo. La società è stata abbastanza chiara e noi ci fidiamo completamente del club".