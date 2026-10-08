Maresca sui giocatori del City: "Non sono preoccupati. Sanno che fuori c'è un po' di rumore ma..."
L'unica cosa a cui devono pensare lui e i giocatori è il campo. Enzo Maresca, allenatore del Manchester City, cerca di mantenere il focus su quello che in questo momento conta di più, ovvero la sfida di domenica col Liverpool sebbene sia la prima partita dopo il verdetto di colpevolezza emesso contro il club per le violazioni delle norme del fair-play finanziario della Premier League.
Le parole di Maresca
"L'atmosfera è fantastica, a dire il vero - ha assicurato il tecnico italiano rispondendo a chi gli chiedeva dell'umore nello spogliatoio - I giocatori sono entusiasti per le prossime due partite - aggiunge riferendosi anche al confronto di mercoledì in Champions col Psg - Ma soprattutto sono entusiasti perché in questo momento siamo primi in classifica. I giocatori sono concentrati solo su questo. Sanno che ciò che possiamo controllare è l'aspetto calcistico: non sono affatto preoccupati per le altre questioni. Conoscono la loro professione e sanno che fuori c'è un po' di rumore, ma non se ne preoccupano troppo. In questo momento sono concentrati soltanto su come possiamo battere il Liverpool e su come, insieme ai tifosi, possiamo provare a vincere ad Anfield". A livello personale Maresca garantisce di essere "molto calmo. La società è stata abbastanza chiara e noi ci fidiamo completamente del club".
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