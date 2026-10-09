Friedkin aprono alla cessione dell'Everton: il comunicato e le motivazioni

Dopo appena due anni alla guida dell' Everton , la famiglia Friedkin (proprietari anche della Roma, impegnata in settimana contro il Como) apre ufficialmente alla possibilità di cedere il controllo del club inglese . Il gruppo statunitense, proprietario dei Toffees, ha annunciato attraverso una nota pubblicata sui canali ufficiali della società l'avvio di una valutazione su nuove opzioni di investimento, che potrebbero portare anche all'ingresso di nuovi proprietari. Una svolta che segna l'inizio di una nuova fase per il club di Liverpool, reduce da un periodo complesso sul piano finanziario e sportivo e impegnato nel completamento del nuovo stadio. I Friedkin, nel frattempo, hanno assicurato che continueranno a sostenere la società durante tutto il processo, senza rilasciare ulteriori dichiarazioni fino alla conclusione dei lavori.

Everton, i Friedkin aprono alla cessione: si cercano nuovi investitori

L'annuncio ufficiale conferma che il futuro dell'Everton potrebbe passare attraverso un cambio di proprietà. Il Friedkin Group sta infatti prendendo in considerazione diverse possibilità per garantire al club nuove prospettive di crescita, senza escludere la cessione di una quota di controllo. La decisione arriva a due anni dall'acquisizione della società, avvenuta in un contesto caratterizzato da difficoltà economiche e incertezze sul futuro. Tra le priorità della proprietà americana c'è stata anche la conclusione del progetto del nuovo stadio, un passaggio fondamentale per le ambizioni del club e per il rapporto con i tifosi. I Friedkin hanno sottolineato la volontà di valutare esclusivamente proposte provenienti da soggetti ritenuti in grado di garantire continuità e sviluppo. Non si tratta, dunque, di una cessione già definita, ma dell'apertura ufficiale a possibili nuovi scenari societari. Nel frattempo, il gruppo statunitense manterrà il proprio sostegno all'Everton, accompagnando la società durante questa fase di transizione.

Il comunicato ufficiale dell'Everton

Attraverso una nota diffusa sul sito ufficiale, il club ha spiegato le ragioni della decisione, ripercorrendo il percorso intrapreso dalla proprietà dal momento dell'acquisizione e delineando gli obiettivi per il futuro: "Il Friedkin Group sta valutando nuove opzioni di investimento per l'Everton Football Club, tra cui la potenziale cessione di una quota di controllo. Quando TFG è diventata la società gestrice dell'Everton, il club si è trovato ad affrontare una notevole incertezza finanziaria e sfide sia in campo che fuori. La priorità immediata è stata quella di fornire la stabilità, gli investimenti e il supporto necessari per garantire il futuro del club, contribuendo anche al completamento dello stadio promesso da tempo ai suoi tifosi.

Ora che queste basi sono state gettate in modo sicuro, è il momento giusto per pensare al prossimo capitolo per l'Everton. Prenderemo in considerazione solo le manifestazioni di interesse da parte di soggetti che riteniamo fermamente in grado di guidare il Club verso il futuro e di consolidare lo slancio positivo acquisito. Durante tutto questo processo, l'obiettivo di TFG rimarrà invariato. Supporteremo il Club in ogni modo necessario per raggiungere il successo sul campo e continueremo a impegnarci per fare la differenza nelle comunità in cui il Club opera. TFG e il Club non rilasceranno ulteriori commenti finché i lavori saranno in corso".

