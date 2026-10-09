Chiesa, le parole di Iraola non lasciano dubbi: ecco quando può tornare in campo l'ex Juve

Per Federico Chiesa il momento del debutto stagionale si avvicina. Andoni Iraola , nel fare il punto sull'infermeria in vista della sfida di domenica contro il Manchester City , fa sapere che l'ex Juve è ormai da considerare arruolabile. "Forse riusciremo a recuperare Chiesa, ma non ha ancora giocato nemmeno un minuto - le parole del tecnico del Liverpool - Si sta riprendendo da un infortunio, ma durante la pausa per le nazionali ha lavorato bene e si è allenato con il piccolo gruppo che avevamo a disposizione".

Iraola sul caso City

"Penso che l'incertezza non faccia bene a nessuno, comprese tutte le persone coinvolte, ma c'è un procedimento in corso e dobbiamo avere pazienza, come tutti gli altri, e vedere cosa succederà alla fine". E' questo il pensiero di Andoni Iraola sul caso Manchester City in vista dello scontro diretto di domenica ad Anfield. "Ogni partita è emozionante. Giochiamo in casa, ad Anfield, contro il City, che in questo momento è in testa alla classifica. Ha vinto tutte le sue partite e affronteremo la gara cercando di vincerla. Credo che sarà una partita piuttosto aperta e dovremo farci trovare pronti, sfruttando anche il sostegno dei nostri tifosi. Spero che saremo all'altezza di una partita che si preannuncia di alto livello", aggiunge Iraola, per il quale quello contro la squadra di Maresca non è un test decisivo per le ambizioni del suo Liverpool. "Penso che sia ancora molto presto. Qualunque cosa accada, abbiamo giocato soltanto cinque partite, ma è vero che vorremmo affrontare una squadra come il City, dimostrare il nostro livello, ottenere la vittoria e vivere una bella giornata. E' una partita importantissima per tutti coloro che sono coinvolti in sfide di questo tipo".