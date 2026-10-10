Premier tra campo e tribunali: Maresca cita Calciopoli, De Zerbi si gioca tutto a Old Trafford

La Premier riapre i battenti dopo la sosta per le Nazionali , e lo fa con una giornata che profuma di scontri ad alta tensione. In cima a tutto, inevitabilmente, c'è Liverpool-Man City, in programma domani ad Anfield : non una semplice sfida al vertice, ma la prima vera prova del fuoco per i Citizens dopo le imputazioni di colpevolezza diramate dalla Premier League. In campo, la squadra di Enzo Maresca arriva da favorita assoluta: 5 vittorie su 5, primato solitario e nessun passo falso. Fuori dal campo, però, il clima è tutt'altro che sereno. Ad Anfield, tempio storicamente ostile, il City dovrà fare i conti con un'accoglienza carica di veleni, tra cori e striscioni che si annunciano infuocati sul tema del verdetto e dell'appello appena presentato. Maresca, alla vigilia, ha provato a blindare la squadra dietro un muro di fiducia. «Siamo convinti che alla fine vinceremo l'appello: lì riparleremo di tutto. Non è Calciopoli: è una situazione del tutto diversa» ha spiegato riferendosi alla proprietà. «Mi fido al 100% del club, del direttore sportivo, dell'amministratore delegato, di tutta l'organizzazione. So quanto sono seri, so che fanno le cose nel modo giusto. Guardiola? Ho apprezzato il suo sostegno. Dopo dieci anni qui, può venire quando vuole: sarebbe belo per tutti».

Maresca: "Capiamo la gravità della situazione"

Poi la chiusura sulle polemiche: «Capiamo la gravità della situazione, il rumore attorno a noi. Dobbiamo solo gestirlo. Vi prometto che il mio focus è solo sul calcio. Noi possiamo controllare soltanto ciò che accade in campo: dobbiamo andare ad Anfield e vincere». Di fronte, un Liverpool rinato sotto Andoni Iraola, imbattuto da quando ha preso in mano la squadra ma ancora frenato da troppi pareggi: tre nelle prime cinque uscite. L'occasione, per i Reds, è ghiottissima. Spostandoci a Manchester, l'altra grande attrazione di giornata va in scena a Old Trafford, dove lo United ospita il Tottenham in una sfida ribattezzata già “El Sackico”: 2 panchine traballanti, 2 allenatori nel mirino. Ma la pressione, qui, pende tutta dalla parte di Roberto De Zerbi. Il suo Tottenham è il fanalino di coda della classifica: 3 sconfitte nelle prime 5 partite, 0 gol nelle prime 4 giornate, l'eliminazione in Coppa di Lega per mano del Liverpool e, da ultimo, il ko interno per 3-2 contro l'Aston Villa. Un disastro che ha già acceso le sirene d'allarme, con diversi addetti ai lavori che pronosticano l'esonero imminente in caso di nuovo passo falso.

De Zerbi spalle al muro

L'italiano, però, non si nasconde. «Aspetto questa gara da tre settimane - ha dichiarato -. Dobbiamo reagire, lavorare in questo momento. Dobbiamo meritarci di stare in questo club, giocando meglio e ottenendo risultati diversi. Finora non siamo abbastanza bravi a segnare quando abbiamo occasioni chiare». Parole che fotografano un uomo con le spalle al muro, consapevole che un'altra sconfitta potrebbe costargli la panchina. Dall'altra parte, anche Michael Carrick non vive un momento tranquillo: il suo United è partito a rilento, e la sfida agli Spurs può diventare uno spartiacque per entrambi gli allenatori. In un panorama così turbolento, c’è chi naviga invece in acque serene: l’Arsenal. I campioni d’Inghilterra ripartono con il vento in poppa, forti di una notizia che sa di garanzia per il futuro: il rinnovo di Mikel Arteta fino al 2030. Il tecnico spagnolo ha legato il suo destino ai Gunners, respingendo ogni sirena e lanciando un messaggio chiaro: «Questo è solo l’inizio di quello che possiamo ottenere insieme». Con una guida blindata e la rosa più solida del campionato, l’Arsenal si candida a dettare il ritmo anche in questa seconda parte di autunno. La Premier riparte: tra tribunali, panchine in bilico e certezze, promette scintille fin dal primo fischio.