© EPA

L'Arsenal vince in rimonta e aggancia il City in testa alla Premier: Leeds ko

Successo dei Gunners che capovolgono il risultato grazie a Calafiori e Bruno Guimaraes. Per gli ospiti in rete Justin
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 10.10.2026, 15:44 (Aggiornato il 10.10.2026, 15:54)

1 min

ArsenalLeedsPremier League

Sconfitto dal Brighton prima della sosta, l'Arsenal rientra in campo con una vittoria: 2-1 sul Leeds e provvisorio aggancio in testa al Manchester City, atteso domani ad Anfield dal Liverpool. All'Emirates si decide tutto nella ripresa, con gli ospiti avanti al 55' con Justin e la rimonta dei Gunners firmata da Calafiori (62') e Bruno Guimaraes (70'). In classifica, la formazione di Arteta sale così a quota 15 punti mentre il Leeds resta fermo in quinta posizione a 10 punti.

Le gare delle 16

A breve in campo l'Aston Villa sarà impegnato in casa contro il Brentford mentre il Chelsea ospiterà il Bournemouth. Il big match di oggi sarà la sfida tra Manchester United e Tottenham di scena all'Old Trafford alle ore 18:30.

Tutte le news
Premier League

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS