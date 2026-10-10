L'Arsenal vince in rimonta e aggancia il City in testa alla Premier: Leeds ko

Sconfitto dal Brighton prima della sosta, l'Arsenal rientra in campo con una vittoria: 2-1 sul Leeds e provvisorio aggancio in testa al Manchester City, atteso domani ad Anfield dal Liverpool. All'Emirates si decide tutto nella ripresa, con gli ospiti avanti al 55' con Justin e la rimonta dei Gunners firmata da Calafiori (62') e Bruno Guimaraes (70'). In classifica, la formazione di Arteta sale così a quota 15 punti mentre il Leeds resta fermo in quinta posizione a 10 punti.