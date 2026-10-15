"Premier sull'orlo del disastro finanziario": la verità svelata dal report indipendente. E il conto sta per arrivare

Il calcio più ricco del mondo è anche uno dei più fragili . È la sintesi del rapporto con cui l’Independent Football Regulator (IFR), ha passato ai raggi X i 116 club delle prime cinque divisioni inglesi. Il presidente David Kogan lo scrive senza giri di parole: “ Alla base del successo del calcio inglese c’è un’enorme contraddizione. Mentre alcune delle nostre squadre sono tra le più ricche e competitive al mondo, altre si trovano sull’orlo del disastro finanziario. L’impennata dei ricavi è stata superata dall’aumento dei costi, che a loro volta hanno fatto lievitare il debito, le perdite e l’eccessiva dipendenza dai finanziamenti dei proprietari. Un numero significativo di club ci ha comunicato che non sopravvivrebbe se i propri proprietari decidessero di ritirarsi. Questa mancanza di resilienza non può più essere ignorata. ”. Nel 2025/26 il sistema ha generato circa 11 miliardi di euro di ricavi, eppure il 94% dei club ha chiuso in perdita. Due club su tre dichiarano che senza nuovi soldi dalla proprietà non arriverebbero a 90 giorni; quasi uno su tre non arriverebbe a fine mese. Oltre il 60% dei club di EFL e National League sono tecnicamente insolventi.

La parte sana

Dentro questo quadro la Premier League è il pezzo meno compromesso. È l’unica divisione con un margine operativo lordo positivo e con una gestione ordinaria che genera cassa invece di bruciarla. Ma meno compromessa non vuol dire al riparo: le perdite medie sono più che raddoppiate in quattro anni, da circa 24 a 52 milioni di euro a club, e un club su cinque ha un patrimonio netto negativo a valori di bilancio. Il debito del calcio inglese è salito a 4,9 miliardi di euro e dovrebbe toccare i 6 miliardi nel 2026/27: tre quarti stanno in Premier. Gli interessi toccano i 540 milioni di euro l’anno. I club hanno dato in garanzia beni, ricavi e quote societarie per 16,2 miliardi di euro, di cui 14,3 in Premier, e il 60% dei club della massima serie ha clausole che scattano in caso di retrocessione: rimborsi anticipati, interessi più alti, ricavi televisivi a garanzia. Il regolatore lo dice chiaramente: le garanzie danno ai creditori “un certo grado di controllo su asset e flussi di cassa chiave nei periodi di stress”. Tradotto: quando i conti peggiorano, il club non è più del tutto padrone del proprio destino. E in caso di particolari tensioni nel mondo della finanza e del sistema creditizio, un sistema così esposto rischia di risentirne in modo pesante. La Premier, insomma, viaggia sul filo.