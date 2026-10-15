Crisi dei debiti in Inghilterra e faiplay finanziario: il motore è fuori giri. Una speranza per noi?

L’euforia da strapotere ha mandato fuori giri il motore del calcio inglese. È il paradosso del calcio più ricco di tutti che finisce per fare una marea di debiti, avvitato in una vertigine di onnipotenza. Attenzione a non fare confusione, comunque: non si parla di Premier o, meglio, non si parla solo di Premier, l’allarme che ha lanciato l’authority del governo inglese riguarda tutto il sistema ed è la parte della piramide che sta sotto la Premier quella messa peggio, quella che più di tutte rischia la bancarotta. Il perché va cercato proprio nell’estrema ricchezza della Premier, un Eldorado per raggiungere il quale i club sono disposti a tutto. Forse a troppo, vista l’esposizione debitoria. Intendiamoci, pure la Premier non è messa benissimo, ma produce una tale massa di ricavi che la situazione è meno preoccupante, ma attenzione perché l’obiettivo che si pone l’authority di cui sopra è quello di riequilibrare il sistema con una ridistribuzione delle risorse. Insomma, la Premier , nel 2030, potrebbe vedersi costretta a versare (molti) più soldi alle divisioni inferiori . Una prospettiva che allo stato attuale delle cose potrebbe mettere in crisi anche la Premier. Insomma, considerato che l’authority ha un potere che gli arriva direttamente dal governo, lo scenario dei prossimi tre anni potrebbe comportare un forte contenimento dei costi di tutto il calcio inglese, a partire proprio dalla Premier che deve prepararsi all’impatto delle nuove regole del 2030, oltre che mettersi al riparo da possibili scossoni del sistema creditizio americano a cui si appoggiano in modo importante i conti di moltissimi club.

Crisi della Premier League e Serie A: le conseguenze sul mercato dei trasferimenti

Una buona notizia per il resto dell’Europa e per la Serie A in particolare? Può iniziare la riscossa a fronte della crisi economica della Premier? Sarebbe bello poter dire di sì, ma la realtà è un’altra. Innanzitutto va considerato che se la Premier ha molti debiti, non è che la Serie A se la passi benissimo e con l’avvicinarsi del rinnovo del contratto dei diritti tv si prospetta una contrazione dei ricavi, quanto pericolosa non si sa ancora, ma pensare di ottenere gli stessi soldi rischia di essere illusorio. Inoltre, se la Premier iniziasse a spendere di meno, finiremmo per rimetterci anche noi, che negli ultimi tre mercati abbiamo venduto parecchio agli inglesi e, quindi, rischiamo (come anche tedeschi e francesi) di avere un contraccolpo dalla crisi inglese.

Fairplay finanziario nel calcio: perché il sistema è in crisi

In questo scenario viene messo in discussione il fairplay finanziario (quello inglese e quello europeo) e non solo dal City che, in questo momento, rischia di esserne vittima. Nelle sue varie incarnazioni è sempre stato venduto come un meccanismo per dare solidità al sistema, per arginare le spese folli, per rendere tutto più logico. Ma allora perché il calcio più ricco del mondo ha finito per indebitarsi al punto di essere sull’orlo di una bancarotta? La domanda non ha risposta, anche perché l’applicazione del fairplay finanziario è sempre stata intermittente. E gli esempi sono gli occhi di tutti: ieri sera si sfidavano due club che hanno avuto una storia e dei metodi pressoché uguali, il Psg e il City, solo una delle due però è finita sotto inchiesta e rischia delle pene esemplari. Da trent’anni a questa parte, quando il calcio ha aggiunto almeno due zeri a tutte le sue cifre sono mancate regole chiare e ne sono state aggiunte di macchinose, il risultato è sotto gli occhi di tutti.